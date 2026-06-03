İztuzu Plajı\'nda Caretta Yuvaları 100\'e Ulaştı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda, nesli tükenmekte olan caretta carettaların yuvalama alanı 100'e ulaştı.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu'nda mayıs ayında başlayan yuvalama sayısının 100'e ulaştığını, caretta carettaların iyi beslenerek ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıklarını söyledi.