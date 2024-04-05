Jacky Terrasson, İstanbul\'da müzikseverlerle buluşacak

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Modern cazın 1990'lardan bu yana etkileyici piyanistlerinden biri olarak gösterilen Jacky Terrasson, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 12 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak.

Fransız müzisyen, konser öncesi yaptığı açıklamada, İstanbul'da ilk kez 1994'de konser verdiğini belirterek, "İstanbul'u kültürel ve mimari açıdan her zaman sevdim. İstanbul'da yeniden dinleyicilerle bir araya gelmekten dolayı heyecanlıyım. Biraz gezmek için konserden bir gün önce orada olacağım için gerçekten mutluyum." dedi.

Caz müziğiyle ilk olarak annesinin küçük plak koleksiyonu vasıtasıyla tanıştığını ifade eden Terrasson, kendi plak şirketi Earth- Sounds etiketiyle 19 Nisan'da çıkaracağı yeni albümü "Moving On"a ilişkin, "Müzik hayatımın bir bölümünü, farklı ülkelerde, farklı sahnelerde, farklı müzisyenlerle çaldığım yılları anlatıyor. Müzisyen olarak hayatın getirdiği hareket ve paylaşım hoşuma gidiyor." diye konuştu.

Terrasson, albümde şarkıcı Camille Bertault ve Kareen Guiock'in kendisine eşlik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her zaman yeni bir ses, bir şarkıya veya melodiye farklı bir yaklaşım düşündüğüm için albümün üzerinde ne kadar zaman çalıştığımı söylemek zor. Albüm kayıtlarına yüzde 75 hazırlıklı girmenin yanında hazırlıksız olanlara, bilinmeyenlere, sürprizlere yer bırakma eğilimindeyim."

Albümün yarısını Fransa'da yarısını ise New York'ta kaydettiğini aktaran Terrasson, ekonomik krizler, savaşlar ve salgınların müziğini etkilemesine dair de "Tüm bu çılgınlıklar beni kişisel olarak etkiliyor ama müziğimi etkilemesine izin vermemeye çalışıyorum. Aslında müziği olumsuz enerjilerle savaşmak ve pozitif enerjilere, artıya, mutluluğa, umuda, en yükseğe, güzele doğru itmek için kullanmayı tercih ederim." değerlendirmesini yaptı.

Yaklaşık 75 dakika sürecek konserde piyanoda yer alacak Jacky Terrasson'a kontrbasta Sylvain Romano ve davulda Lukmil Perez eşlik edecek.