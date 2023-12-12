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Jacob Neestrup Okan Buruk'a tepki gösterdi - Son Dakika
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Jacob Neestrup Okan Buruk'a tepki gösterdi

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Okan Buruk'un Bayern Münih-Kopenhag maçıyla ilgili yaptığı açıklamaları eleştirerek, saygısızlık olduğunu belirtti. Neestrup ayrıca Galatasaray'ın deplasman performansını da değerlendirdi.

12.12.2023 - 01:49,
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SPOR Jacob Neestrup Okan Buruk, bana ve oyuncularıma saygısızlık yaptı

Serhan TÜRK KOPENHAG(Danimarka), (DHA) - Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Okan Buruk'un Galatasaray- Manchester United maçının ardından Bayern Münih-Kopenhag karşılaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, Biz orada en iyi şekilde mücadele ettik. Böyle tarz şeylere olumlu bakmıyorum. Hem bana hem oyuncularıma hem de verdiğimiz mücadeleye saygısızlık yaptı dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6'ncı ve son haftasında yarın Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Parken Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup ve futbolcu Lukas Lerager açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Bayern Münih'in Kopenhag'ı yenememesi üzerine kurduğu, Bayern aslında hep kazanarak gittiğini düşünüyoruz ama ilk defa rotasyon yaptılar. Maç içerisinde de kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemediler sözlerinin hatırlatılması üzerine Neestrup, Bence saygısızlık yaptı. Biz orada en iyi şekilde mücadele ettik. Böyle tarz şeylere olumlu bakmıyorum. Hem bana hem oyuncularıma hem de verdiğimiz mücadeleye saygısızlık yaptı diye konuştu.

GALATASARAY 2-0 ÖNDEYSE VE MAÇ 2-2 BİTERSE BEN SENİ TEBRİK EDERSEM, SEN BUNU NASIL GÖRÜRSÜN

Bir basın mensubunun İstanbul'da oynanan maçın ardından kendisini tebrik etmesinin hatırlatılması üzerine ise Jacob Neestrup şunları söyledi Bizim Galatasaray'a karşı sonsuza kadar saygımız var. Büyük bir kulüp olduklarını biliyoruz. Eğer Galatasaray 2-0 öndeyse ve maç 2-2 biterse ben seni tebrik edersem, sen bunu nasıl görürsün Biz orada 1 puan kazanmadık, 2 puan kaybettik.

GENİŞ BİR ALANDA OYNAMAK İSTEMİYORUZ

Yarınki maçta oynayacakları sistemle ilgili ise Neestrup şunları söyledi Diğer maç da önemli. Kendi planımız var. Geniş bir alanda oynamak istemiyoruz. Defansif ve birbirimize yakın oynamamız gerekiyor yoksa bizim için tehlikeli bir maç olabilir. Diğer maç da bizim için çok önemli ama en önemlisi kendi planımızı uygulamamız.

GALATASARAY'IN TARİHİNE SAYGIM VAR

Galatasaray'ın Parken Stadı'nda 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığının hatırlatılması üzerine ise Danimarkalı teknik adam, Galatasaray'ın çok kaliteli oyuncuları olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın tarihine saygım var. Burada 200 yılında UEFA Kupası'nı kazandı. Buraya son geldiğinde ise bize 1-0 mağlup olmuştu. Umarım yine bunu yapabileceğimizi umuyorum açıklamasında bulundu.

GALATASARAY ŞU ANA KADAR DEPLASMANLARDA ÇOK İYİ PERFORMANSLAR SERGİLEDİ

Galatasaray'ın deplasman performansının iyi olduğunu aktaran 35 yaşındaki teknik adam, Biz sahamızda iyi futbol oynuyoruz. Bizim için avantaj olacak. Galatasaray şu ana kadar deplasmanlarda çok iyi performanslar sergiledi. Old Trafford'da 3 puan aldı. Bayern deplasmanında iyi oyun sergiledi. Galatasaray'ın deplasmanda oynayabilecek kapasitede bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok fazla Türk taraftar da olacak. Bu atmosfere katkı sağlayacaktır dedi.

Neestrup, İstanbul'da oynanan maçın ardından kaleci Kamil Grabara'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımla ilgili ise Nerede ve kiminle oynarsak oynayalım, oyuncularımdan herkese saygı göstermelerini bekliyorum. Bunu da onlara anlattım ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN SADECE BİR OYUNCU SEÇEMEM

Bir basın mensubunun Galatasaray kadrosundan bir oyuncuyu transfer etme şansı olsa hangi oyuncuyu tercih eder şeklindeki sorusuna Neestrup, Sadece bir oyuncu seçemem. Çok iyi oyunculara sahipler. Ben şu an takımımdan çok memnunum. Sportif direktörüme gidip, 'Bana Galatasaray'dan bir oyuncu getir' dersem, bana 'Çok pahalı, getiremeyiz' der şeklinde cevap verdi.

LUKAS LERAGER FARKLI SENARYOLAR OLABİLİR AMA HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK

Kopenhag'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lukas Lerager ise açıklamasında, Biz kendi oyunumuza odaklanıyoruz. Çünkü kendi mücadelemizi vereceğiz. O yüzden söylentiler bizi ekstra motive etmiyor. Bizim bir planımız var. En iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz ve bu gruptan çıkmak için uğraşacağız. Farklı senaryolar olabilir ama bizim hedefimiz gruptan çıkmak ve son 16'ya kalmak ifadelerine yer verdi.

Jacob Neestrup Okan Buruk\'a tepki gösterdi
Kaynak: DHA
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