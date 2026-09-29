Jaishankar uyardı, terör endişesi önemsenmezse ABD ile ilişkiler etkilenecek - Son Dakika
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Jaishankar uyardı, terör endişesi önemsenmezse ABD ile ilişkiler etkilenecek

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Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, ülkesinin öncelikli endişesi olan terör meselesinin müttefiklerince önemsenmemesi halinde ikili ilişkilerin etkileneceğini söyledi. BM Genel Kurulu kapsamında bulunan Jaishankar, ABD ile bazı meselelerin ele alınması gerektiğini belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin "öncelikli endişesi" olarak nitelendirdiği "terör" meselesinin müttefikleri tarafından önemsenmemesi durumunda bunun ikili ilişkilere yansıyacağını belirterek, ABD ile bazı meselelerin ele alınması gerektiğini söyledi.

India Today gazetesinin haberine göre, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Jaishankar, buradaki bir düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlikte Hindistan-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Jaishankar, Hindistan'ın "komşusundan kaynaklanan terörizmin Yeni Delhi'nin öncelikli endişelerinden biri" olduğunu ifade ederek, ortaklarının bu endişeyi tam anlamıyla anlamaması veya önemsememesi durumunda bunun ikili ilişkilere yansıyacağını belirtti.

ABD ile ilişkilerin "daha iyi bir yola" girmesi için ne yapılması gerektiği sorulan Jaishankar, ikili ilişkileri ilerletmeyi umduklarını ifade ederek, lakin iki ülkenin önündeki meselelerin ele alınması gerektiğini vurguladı.

Jaishankar, "Geriye dönüp (ABD) ile ilişkilere bakacak olursam dünyanın büyük bölümünün ABD ile daha zorlu ilişkiler yaşadığını görüyorum. Bu belki teselli olmaz ancak gerçek bu." ifadesini kullandı.

Washington-Yeni Delhi ilişkilerinin "yükselen bir seyir izlemesini" beklediklerini ifade eden Jaishankar, "Fakat karşılaştığımız meseleler konusunda gerçekçi olmalıyım. Bu meselelerin bazılarında ne ölçüde ilerleme kaydedebilirsek bence daha iyi bir ilişkimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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