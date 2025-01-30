Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 JAA 718 plakalı jandarma otoyol trafik aracı ile Haydar Ö. idaresindeki 34 CJE 685 plakalı hafif ticari araç, İstasyon Mahallesi Eskihisar feribot kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Kazada jandarma aracında yolcu olarak bulunan 1 personel yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı jandarma personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Son Dakika › Güncel › Jandarma Aracı Kaza Yaptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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