Jandarma, Bursa\'da motosikletli trafik ve asayiş timlerine güvenli sürüş eğitimi veriyor

Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk alanlarında, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için zorlu iklim ve arazi koşullarında görev yapan motosikletli trafik ve asayiş timleri, Bursa'da güçlük seviyesi yüksek eğitimlerden geçiyor.
Türkiye'nin önemli bölümünde birbirinden farklı coğrafi özellikleri bulunan görev alanlarında faaliyet gösteren jandarma ekipleri, kırsaldaki görevlerini yerine getirirken kurumun envanterinde bulunan otomobil, minibüs, motosiklet ve arazi taşıtı gibi devriye müdahale ve trafik araçlarını kullanıyor.
Bu görevler sırasında yaşanabilecek kazaların azaltılması, sürücünün araca tam hakimiyet sağlayabilmesi amacıyla Bursa'da bulunan Jandarma Trafik Okul Komutanlığında birçok ilden personele "Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi" veriliyor.
Motosikletli kursiyerler 5 hafta süren eğitim kapsamında teorik olarak sürüş güvenliği, manevra, hareket kabiliyeti, hakimiyet gibi konularda bilgilendirildikten sonra zorlu parkurda ve kırsal arazi şartlarına uygun alanlarda sürüş eğitimi aldı.
Trafik Okul Komutanlığında kursa katılan personelin yer aldığı son eğitimin parkurdaki uygulamalı bölümü, AA ekibince "pilotun gözünden uçuş izlenimi veren" FPV dronla görüntülendi.
Jandarma Trafik Okul Komutanı Jandarma Albay Ercan Yiğit, AA muhabirine, 2019'da kurulan, "Motosiklet Bölüm Başkanlığı" ile "Trafik Bölüm Başkanlığı" olmak üzere iki alanda faaliyet gösteren okulda, personele farklı kategorilerde 17 ayrı kurs verildiğini söyledi.
Kursların temel amacının, trafikteki can kaybı ve hasarlı kazaları en aza indirmek olduğunu belirten Yiğit, "Jandarma Genel Komutanlığı olarak 'trafikte sıfır can kaybı' mottosuyla hareket etmekteyiz. 'Bir can kaybı bile çoktur' diyoruz. Sıfıra indirebilmek için büyük bir gayret içindeyiz." dedi.
Albay Yiğit, çeşitli rütbelerde 2 bin 500'e yakın personelin okulda eğitim aldıktan sonra birliklerinde görevlendirildiklerini kaydederek, "Alanında uzman, sahada görev yaptığı sürece karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm bulabilecek personel yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Her yıl 300 personel katılıyor
Türkiye'deki tek kadın motosiklet sürücü öğretmeni Jandarma Astsubay Üstçavuş Gül Torca da motosiklet güvenli ve ileri sürüş teknikleri kursunun, teşkilatta görev alan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara verildiğini aktardı.
Her yıl yaklaşık 300 kişinin bu eğitimlere katıldığını dile getiren Torca, "Son zamanlarda bu eğitimlerde kadın personel sayısında ciddi oranda artış olmuştur." dedi.
Sürücü öğretmeni Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan Yılmaz da, çalışmaların "kapalı alan hakimiyet eğitimi", "teori eğitimi" ve "gözlemli yol sürüş eğitimi" olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirildiğini bildirdi.
Kırsalda görev yapan jandarma timlerinin aldığı eğitimin ardından fiziksel becerilerinin arttığını kaydeden Yılmaz, "Jandarma motosiklet timleri emniyet ve asayişin etkin yürütülmesi maksadıyla görev bölgesinde piknik ve mesire alanları, turizm bölgeleri ve motorlu araçların giremediği yerlerde etkin görev sürdürmek maksadıyla teşkil edilmiştir. Bu maksatla motosikletli timler temel hakimiyet, güvenlik, zihinsel ve fiziksel becerilerini en üst seviyeye çıkarmak, trafik güvenliğine katkıda bulunacak şekilde motosiklet sürmek maksadıyla Trafik Okul Komutanlığında kurs almaktadır." diye konuştu.
Sürücü öğretmeni Uzman Jandarma Çavuş Ali Ekber Arman da eğitim alan kursiyerlerin trafik güvenliğine katkı sağlamak bakımından önemli bir avantaja sahip olduğunu belirtti.
Kapalı alan hakimiyet eğitimini başarıyla bitirenlerin, gerçek trafik koşullarına yönelik sürüş dinamikleri geliştirilerek güvenli, sistemli ve akıcı sürüş yapabilmeleri, olası tehlikeleri iyi bir planlamayla bertaraf edebilmeleri, hiçbir hususu şansa bırakmadan sürüşe konsantre olabilmelerinin hedeflendiğini söyleyen Arman, "Bu sayede sürücüler kazandıkları yetkinlikler ile kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğine katkıda bulunulması yönünde önemli bir avantaja sahip olmaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.
Kursiyer Jandarma Astsubay Üstçavuş Anıl Çavuş ise sürücü belgesinin bulunması ve uzun yıllar motosiklet kullanmasına rağmen eğitimlerin ardından sürüş farkındalığının en üst seviyeye çıktığını vurguladı.
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