Jandarma ekipleri Sapanca Gölü'ndeki kontrol ve denetimlerini artırdı - Son Dakika
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Jandarma ekipleri Sapanca Gölü'ndeki kontrol ve denetimlerini artırdı

Jandarma ekipleri Sapanca Gölü\'ndeki kontrol ve denetimlerini artırdı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik kontrol ve denetimlerini artırdı. Ekipler, hem karada hem göl üzerinde gece ve gündüz devriye faaliyetlerini artırdı. Göl üzerinde vatandaşlara uyarılarda bulunan jandarma ekipleri, kirliliğe sebebiyet verebilecek suç durumu oluşması durumunda gerekli yasal işlemleri gerçekleştirebilecek.

05.07.2024 19:28
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Jandarma ekipleri Sapanca Gölü'ndeki kontrol ve denetimlerini artırdı

SAKARYA - Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik kontrol ve denetimlerini artırdı. Ekipler, hem karada hem göl üzerinde gece ve gündüz devriye faaliyetlerini artırdı.

Sapanca Gölü, fosil yakıtlı tekneler, arazi kullanımı, foseptik çıkış suları, tarımsal ve hayvancılık faaliyetler, evsel atıklar ve atmosferik taşınımlar ile zaman zaman kirlilik ile karşı karşıya kalıyor. Bu çerçevede Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Bot Timi ile Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik, vatandaşları bilgilendirerek, gölün kirliliğine sebebiyet verebilecek her türlü etkenin önüne geçmek için hem karada hem göl üzerinde gece gündüz devriye faaliyetleri ve kontrollerini artırdı. Göl üzerinde vatandaşlara uyarılarda da bulunan jandarma ekipleri, bu hususta kirliliğe sebebiyet verebilecek suç durumu oluşması durumunda gerekli yasal işlemleri de gerçekleştirebilecek.

Kaynak: İHA

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