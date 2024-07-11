Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy\'u ziyaret etti

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyaret gerçekleştirdi.

Eskişehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Orgeneral Çetin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile Vali Aksoy'u ziyaret etti.

Vali Aksoy tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Aksoy, Çetin'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.