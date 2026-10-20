Jandarma Malkara'da denetim noktalarını paylaşan 10 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Jandarma Malkara'da denetim noktalarını paylaşan 10 şüpheliyi gözaltına aldı

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Jandarma Malkara\'da denetim noktalarını paylaşan 10 şüpheliyi gözaltına aldı
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Malkara'da polis ve jandarmanın denetim noktalarının 750 üyeli WhatsApp grubunda paylaşılması üzerine 10 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 4 ay süren teknik çalışmanın ardından gruba erişim engeli getirildi, diğer kullanıcılara yönelik soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde polis ve jandarmanın denetim noktalarını WhatsApp gruplarından paylaştığı tespit edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Malkara İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ile Malkara Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede, polis ve jandarma sorumluluk sahasında bulunan asayiş ve trafik uygulama noktalarının olduğu güzergahların WhatsApp üzerinden, 750 üyenin bulunduğu mesajlaşma grubunda paylaşıldığını tespit etti. Aranan şahıslar ile eksik belgeleri olan sürücülerin bu sayede güzergah değiştirerek, kolluk kuvvetlerinden kaçtığı, alkollü araç kullanımı, aranan şahısların yakalanması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerin deşifre edildiği tespit edildi.

Yaklaşık 4 ay süren teknik çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, grubun yöneticileri olduğu belirlenen S.K. (29), S.Ç. (26), E.Ş. (39), P.A.E. (18), K.Y. (29), A. M.Ş. (39), A.Ç. (28), O.Z. (29), R.A. (26) ve K.K.D. (37) gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatılırken, toplam 750 aktif kullanıcının bulunduğu WhatsApp grubuna erişim engeli getirildi. Grupta yer alan diğer kullanıcılar hakkında yürütülen çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
TeknolojiJandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelPolisSuçSon Dakika

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