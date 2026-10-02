Jandarma Nevşehir'de FETÖ'den 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olan firari yakalandı

Jandarma Nevşehir'de FETÖ'den 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'de FETÖ üyeliğinden 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarmanın terör suçlarından arananlara yönelik çalışmasında belirlenen adreste yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.Ş, belirlenen adreste yakalandı.
B.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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