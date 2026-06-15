Jandarma\'nın 187. yılı İzmir ve Denizli\'de törenle kutlandı

İzmir ve Denizli'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Teğmen Metehan Şahin tarafından Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesi okundu.

Kadifekale Hava Şehitliği'nde devam eden programda ise Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydın Kutlu, şehitlik defterini imzaladı.

Dua okunmasının ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek gül bırakıldı.

Denizli

Denizli'de valilik binası önündeki alanda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tuğgeneral Dirim ve beraberindekiler, daha sonra Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.