Jandarma'nın At ve Köpek Eğitimi

Jandarma At ve Köpek Eğitimi Merkezinde (JAKEM) zorlu eğitimlerden geçirilerek yetiştirilen at ve köpekler, jandarmanın sahadaki en büyük yardımcısı oluyor.

Nevşehir'deki JAKEM Atlı Jandarma Birlik Komutanlığı ve Jandarma Köpek Eğitim Birlik Komutanlığında, teşkilata ömür boyu hizmet eden köpek ve atlar yetiştiriliyor.

Atlı Jandarma Birliğinde yetiştirilen atlar, ormanlık alanlar, sahil bölgeleri ve mesire alanlarında asayişin daha etkin sağlanması, orman yangınlarının önlenmesi, doğal hayatın ve çevrenin korunmasında, ayrıca şenlik ve festivallerde görev alıyor.

Doğumdan itibaren başlayan ve yaş gruplarına göre kademeli olarak uygulanan eğitimlerle atlar, kalabalık alanlarda görev yapabilme, yüksek ses ve ani gelişen olaylara karşı soğukkanlılık, biniciyle uyum ve çeviklik gibi konularda kapsamlı eğitimlerden geçiriliyor.

Gerçeğe yakın senaryolarla gerçekleştirilen eğitimler sayesinde, atların görev kabiliyetleri üst seviyeye çıkarılıyor.

Merkezde, atların yanı sıra binicilik için jandarma personeline eğitim veriliyor. Binici adayları, temel binicilik, binici tazeleme, atlı asayiş, at bakıcılığı, nalbantlık, geleneksel Türk okçuluğu, atlı okçuluk gibi branşlarda eğitim alarak alanlarında uzmanlaşıyor.

?Bir atın eğitimi 5 yıl sürüyor

AA muhabirine konuya ilişkin bilgi veren Yarışma Ekip Komutanı Jandarma Üsteğmen Utku Can Gültekin, atların eğitim sürecinin yaklaşık 5 yıl sürdüğünü söyledi.

Atların suç ve suçlularla mücadelede kolluk kuvvetlerinin etkinliğini artırdığını belirten Gültekin, "Atların gücü, sürati ve tehlikeyi sezme yeteneği, onu etkili bir araç haline getiriyor. Asil duruşu, pozitif enerji yayan karakteriyle karşıdaki toplulukta sakinleşme sağlayarak iletişim kanallarını açmaya yardım ediyor." dedi.

Atların 20'den fazla ilde çeşitli alanlarda görevlendirildiğini kaydeden Gültekin, nakillerin özel araçlarla gerçekleştirildiğini bildirdi.

At eğiticilerinin atın ruh halini iyi bilmesinin önemine değinen Gültekin, "Eğitim süreci doğru ilerlediğinde at da eğiticinin ne istediğini anlamaya çaba gösterir ve iki taraf için iletişim, birbirlerini anlama süreci olarak gelişerek, binicilik iki canlının bir arada yaptığı spora dönüşür." ifadelerini kullandı.

?"Hassas burunlar" burada eğitiliyor

Merkezde, Belçika Malinois, Alman Çoban Köpeği, Labrador Retriever, Alman Pointer, Golden Retriever ve Springer Spaniel ırkı köpeklerin üretimi ve eğitimi de gerçekleştiriliyor.

Eğitim sürecinden geçen köpekler, arama kurtarma, bomba arama, mayın arama, çay ve tütün tespit, erzak tespit, iz takip, asayiş, operasyon, kadavra arama, uyuşturucu arama, yangın tespit, teknolojik malzemeleri tespit gibi branşlarda uzmanlaşıp jandarmanın çeşitli birimlerinde görev alıyor.

?Doğumhanede hayvanlara anne şefkati

JAKEM'de annesi doğum sırasında ölen köpeklerin ihtiyaçları, doğumhanedeki jandarma personeli tarafından gideriliyor. Jandarmalar, biberonla köpek yavrularını besliyor, bazen de farklı oyuncaklarla onlara oyun oynatıyor.

Köpek yavrularının sağlık sorunu yaşamaması adına doğumhane ortamı sürekli temizleniyor. Hayvanların günlük aktiviteleri kameralarla 7 gün 24 saat izleniyor.

Eğitimler gerçeği aratmıyor

AA ekibi, Köpek Eğitimi Birlik Komutanlığının eğitimlerini görüntüledi.

Senaryo gereği silahlı şüpheli tarafından rehin alınmış bir kişinin kurtarılmasına yardımcı olan operasyon köpekleri, daha sonra aynı alanda uyuşturucu araması yapıp bir aracın gizli bölmesinde saklanan esrarı buldu.

"Fox" isimli köpek ise senaryo gereği yıkılmış bir binanın enkazında gerçekleştirdiği arama kurtarma faaliyetinde, konumu bilinmeyen iki depremzedenin yerini dakikalar içinde tespit etti.

13 farklı branşta eğitim

Jandarma Köpek Eğitim Birlik Komutanlığında Köpek Eğitim ve Kurs Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Ümit Kandemir, eğitime alınacak köpeklerin tesiste üretilen köpekler arasından özenle seçildiğini söyledi.

Eğitimdeki köpeklerin 13 farklı branşta yetiştirildiğini bildiren Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

"JAKEM Komutanlığında 14 hafta ile 20 hafta arasında değişen sürelerde toplam 13 farklı branşta eğitime alınan kursiyerlerimiz, öncelikle 2 hafta süreli 'dostluk kurma' eğitimine alınmakta ve bu süreçte sorumlu personel köpeğiyle güven temelli bir ilişki inşa etmektedir. Eğitim sürecinde bu bağ ne kadar güçlü olursa köpekte itaat ve göreve yönelik performans o kadar yüksek oluyor."

Tesisteki eğitimlerin uluslararası kabul görmüş eğitim ve refah standartlarına uygun olduğunun altını çizen Kandemir, eğitim programlarının, uluslararası geçerliliğe sahip köpek eğitim prensipleri doğrultusunda hazırlandığını vurguladı.