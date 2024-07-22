Jandarma Uzman Çavuş Berzah Şahan Coşkun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncel

Ağrı'da görevli olan ve geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Berzah Şahan Coşkun. memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde toprağa verildi.

Köprübaşı Mahallesi Cami'sinde ikindi namazı sonrası düzenlenen törene, ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Uzman Çavuş Coşkun'un cenazesi kılınan namazının ardından Köprübaşı Mezarlığına defnedildi.