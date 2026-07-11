Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir, Memleketinde Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir, Memleketinde Toprağa Verildi

Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir, Memleketinde Toprağa Verildi
11.07.2026 00:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Ferhat Baykir, Şırnak'ta düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir'in (26) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesine getirildi. Baykir için düzenlenen cenaze törenine Vali Birol Ekici, Kaymakam Salih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile Baykir'in yakınları katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine ayrıca Galatasaray bayrağı da örtülen Baykir, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Jandarma, Şırnak, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir, Memleketinde Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu, Galatasaray’ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum 19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum
Tıp öğrencisi Yaren’in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
174 sürücü aynı hatayı yaptı Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu 174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu
Konya’da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu Konya'da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu
Netanyahu ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi Netanyahu ve Trump'tan kritik telefon görüşmesi
Kuşadası’nda yol verme tartışması, akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada Kuşadası'nda yol verme tartışması, akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada
CHP İl Başkanlığı’nda İmamoğlu gerginliği Polis binaya girdi CHP İl Başkanlığı'nda İmamoğlu gerginliği! Polis binaya girdi

23:58
86’da oyuna girdi, 89’da attı İspanya yarı finalde
86'da oyuna girdi, 89'da attı! İspanya yarı finalde
22:45
Emre Belözoğlu’ndan ünlü hakem için olay yaratacak açıklama: Vallahi yaptı, bilerek yaptı
Emre Belözoğlu'ndan ünlü hakem için olay yaratacak açıklama: Vallahi yaptı, bilerek yaptı
22:34
Fenerbahçe’den Greenwood için açıklama: Geliyor
Fenerbahçe'den Greenwood için açıklama: Geliyor!
21:59
Arnavutköy’de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
Arnavutköy'de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
21:53
Trump’tan ’suikast’ iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran’a yönelik talimatını paylaştı
Trump’tan 'suikast' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran'a yönelik talimatını paylaştı
21:52
Dünya Kupası’nda casusluk alarmı: Siyah perde çekerek önlem aldılar
Dünya Kupası'nda casusluk alarmı: Siyah perde çekerek önlem aldılar
21:40
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
21:14
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan’ın da ismini verdi
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi
21:01
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
20:35
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia’dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 01:13:28. #7.13#
SON DAKİKA: Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir, Memleketinde Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.