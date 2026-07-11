Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir, Memleketinde Toprağa Verildi

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir'in (26) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesine getirildi. Baykir için düzenlenen cenaze törenine Vali Birol Ekici, Kaymakam Salih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile Baykir'in yakınları katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine ayrıca Galatasaray bayrağı da örtülen Baykir, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak),