Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu - Son Dakika
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Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu

23.06.2026 12:55
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Erciş ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un, görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Erciş ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un, görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan Jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu - Son Dakika

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