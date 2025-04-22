Jandarmadan Çocuklara Sürpriz Ziyaret - Son Dakika
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Jandarmadan Çocuklara Sürpriz Ziyaret

Diyarbakır'da jandarma, Kulp'taki çocuklarla voleybol oynayıp hediyelerle 23 Nisan'ı kutladı.

22.04.2025 11:13
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Diyarbakır'da jandarma ekipleri sürpriz ziyaretleriyle Kulp ilçesindeki çocukların yüzünü güldürdü.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, geçen ay bir eğitim programı için Kulp ilçesinin kırsal Kayahan Mahallesi'ne gitti.

Kayahan İlköğretim Okulu'nu da ziyaret eden jandarma ekiplerinden öğrenciler, voleybol oynayabilecekleri saha ve top istedi.

Öğrencilerin talep ettiği malzemeleri temin eden jandarma ekipleri, Kayahan İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Çocukların coşkuyla karşıladığı ekipler, okulun bahçesinde direk ve filelerle voleybol sahası oluşturdu ve çocuklarla maç yaptı.

Öğrencilerle okulun bahçesinde boyama etkinliği yapan, onlara askeri araçları tanıtan ekipler, top, balon ve çeşitli hediyeler vererek öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"Öğrencilerle çok güzel bir etkinlik oldu"

Okul Müdürü Alper Karaçöl, AA muhabirine, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından ekiplerin okullarını ziyaret ederek, öğrencilerin taleplerine göre hediye getirdiğini söyledi.

Okullarında misafir ettikleri jandarma personeli sayesinde öğrencilerin çok güzel bir gün geçirdiğini ifade eden Karaçöl, "Öğrencilerle çok güzel bir etkinlik oldu. Geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Askerler daha önce okulumuzu ziyaret ettiler ve çocuklarımızın taleplerini aldılar, bugün de çocukların taleplerine göre hediyeler getirdiler." dedi.

"Asker ablalar ve ağabeylerle top oynadık"

Okuldaki öğrencilerden 2. sınıfta okuyan Resul Koca, jandarma ekipleri sayesinde güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

Koca, şöyle dedi:

"Asker ablalar ve ağabeylerle top oynadık çok eğlendik. Bizi arabaya bindirdiler, içi çok güzeldi, fotoğraf çektirdik."

4. sınıfta okuyan Ahmet Fidan ise taleplerini karşılayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

"Onlar vatanımız için çalışıyorlar. Okulumuzda jandarma abla ve ağabeylerimizi görmüş onlardan top, direk ve file istemiştik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar bugün top, file ve hediyeler getirdiler. Herkesin 23 Nisan Bayramı'nı kutluyorum." diyen Fidan, bu güzel sürpriz için tüm jandarma ekiplerine selam gönderdiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

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