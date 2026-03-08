Japon Eğitim Heyeti Türkiye\'yi Ziyaret Etti

Japon eğitim heyeti, Türkiye'nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırmalarındaki yükselen başarısını ve ölçme-değerlendirme alanındaki uygulamalarını yerinde incelemek ve olası işbirliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığını (MEB) ziyaret etti.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, OECD'nin raporunda, PISA kapsamında katılımcı ülkelerin 20 yıllık performanslarına bakıldığında, Türkiye'nin matematik alanında başarısını istikrarlı şekilde artıran 2 ülkeden biri, fen bilimleri alanında ise 4 ülkeden biri olması, uluslararası düzeyde dikkati çekmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda, Japon eğitim heyeti Türkiye'nin yükselen başarısını ve ölçme-değerlendirme alanındaki uygulamalarını yerinde incelemek, eğitimde eşitsizliklerin azaltılması ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanımı ve olası işbirliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla Bakanlığı ziyaret etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Bölümü Başkanı Elçi-Müsteşar Hiroaki Motomura başkanlığındaki heyette, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Ulusal Eğitim Politikası Araştırma Enstitüsü uzmanları Adachi Maiko, Mochino Tetsuya ve araştırmacı Naoko Otsuka yer aldı.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) İzleme Araştırmaları Daire Başkanı İsmail Çuhadar'ın heyete eşlik ettiği görüşmede, Türkiye'nin PISA araştırmalarında sergilediği performans artışı, başarılı süreç yönetimi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki güncel yaklaşımlar ele alındı.

Toplantıda, ÖDSGM uzmanları tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcıların konuya ilişkin görüş ve önerileri de alındı. Sunumlarda, Türkiye'nin uluslararası izleme araştırmalarında yakaladığı ivmenin dayandığı stratejik reformlara ilişkin bilgi verildi.

Sunumlarda ayrıca ulusal öğrenci izleme araştırmaları, ölçme ve değerlendirme sistemindeki dijitalleşme adımları ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar Japon heyete aktarıldı.

Heyet, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanımını gözlemledi

Görüşme sırasında Japon Ulusal Eğitim Politikası Araştırma Enstitüsü uzmanları, Türkiye'nin özellikle matematik ve fen bilimleri alanlarında PISA araştırmalarında sergilediği istikrarlı başarıyı yakından takip ettiklerini ifade etti.

Heyet üyeleri, Türkiye'nin bu alandaki başarılı uygulamalarından ve deneyimlerinden faydalanmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ardından Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulunu ziyaret eden heyet, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanımını yerinde gözlemledi. Ayrıca sınıf içi uygulamalar ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin, Türkiye ile Japonya arasında eğitim alanında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olduğu belirtildi.