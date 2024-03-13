Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti - Son Dakika
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Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti

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Japonya merkezli 'Space One' adlı sivil uzay taşımacılığı şirketinin yörüngeye uydu göndermeye yönelik ilk girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Hükümete ait yapay bir gözlem uydusunu taşıyan 'Kairos' roketi, havalandıktan 5 saniye sonra henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.

13.03.2024 10:39  Güncelleme: 10:40
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Japonya merkezli "Space One" adlı sivil uzay taşımacılığı şirketinin yörüngeye uydu göndermeye yönelik ilk girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Hükümete ait yapay bir gözlem uydusunu taşıyan "Kairos" roketi, yerel saatle 11.01'de Wakayama eyaletindeki Kushimoto kasabasına kurulan fırlatma sahasından havalandıktan 5 saniye sonra henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti.

PARÇALAR ETRAFA SAÇILDI

18 metre uzunluğa ve 23 ton ağırlığa sahip roketin parçaları patlamanın etkisiyle etrafa saçılırken, bölgede küçük çaplı bir yangın çıktığı belirtildi. Kushimoto itfaiyesinden edinilen bilgilere göre; başarısız fırlatma girişimi nedeniyle yaralanan olmadı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.

Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti! Bölgede yangın çıktı

FIRLATMA BİR KEZ ERTELENMİŞTİ

Yörüngeye uydu yerleştiren ilk özel Japon şirketi olma hedefiyle yola çıkan "Space One", geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen ilk fırlatmayı bir geminin fırlatma sahası açıklarındaki sulara girmesi nedeniyle ertelemişti. Erteleme kararına gerekçe olarak "potansiyel güvenlik riski" gösterilmişti.

Japon firmanın \'Kairos\' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
Kaynak: İHA

Japonya, Japon, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti - Son Dakika

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