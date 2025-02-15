Japon Hava Yolu Şirketi ANA, İstanbul\'a Direkt Uçuşlara Başladı

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japon hava yolu şirketi All Nippon Airways'in (ANA), Tokyo Haneda- İstanbul Havalimanı arasında direkt uçuşlarına başladığını belirterek, "İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını 111'e çıkararak küresel havacılıkta konumunu daha da güçlendirdi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi ANA'nın, 12 Şubat 2025 itibarıyla Tokyo Haneda-İstanbul Havalimanı arasında direkt uçuşlarına başladığını duyurdu. Haftada 3 gün düzenlenecek uçuşların, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacağını ifade eden Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, küresel aktarma merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor. Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi ANA'nın bu hatta uçuş düzenlemeye başlaması, Türkiye ile Japonya arasındaki hava yolu bağlantısını güçlendirecek ve 2 ülke arasındaki iş birliklerine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

THY'NİN ARDINDAN İLK HAVA YOLU ŞİRKETİ

Uraloğlu, ANA'nın Türk Hava Yolları'nın (THY) ardından bu hatta uçuş düzenleyen ilk hava yolu şirketi olduğunun altını çizerek, "İstanbul Havalimanı'nın büyüyen uluslararası hava yolu ağındaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu durum havalimanımızın dünya çapındaki hava yolu şirketleri için cazibe merkezi olmaya devam ettiğinin bir göstergesidir" dedi.

ANA'nın, Tokyo Haneda-İstanbul Havalimanı arasında direkt uçuşlarına başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nın küresel aktarma merkezi konumunun daha da pekiştirdiğini belirterek, "İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını 111'e çıkararak küresel havacılıkta konumunu daha da güçlendirdi" açıklamasında bulundu.