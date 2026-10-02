Japon Kabine Başsekreteri Kihara, Putin'in sözleri ardından Rusya diyaloğunu önemsedi - Son Dakika
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Japon Kabine Başsekreteri Kihara, Putin'in sözleri ardından Rusya diyaloğunu önemsedi

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Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, Putin'in Tokyo ile işbirliğine ilgi duyduğu sözleri sonrası Rusya ile iletişimin sürdürülmesinin önemine işaret etti. Kihara, iki ülke arasında önemli farklılıklar olduğunu ve zorlukların sorumlusunun Rus tarafı olduğunu söyledi.

Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova'nın Tokyo ile işbirliğine ilgi duyduğuna ilişkin sözlerinin ardından Rusya ile iletişimin sürdürülmesinin "önemine" işaret etti.

Kyodo News ajansının haberine göre Kihara, yaptığı açıklamada, hükümetin Putin'in ikili ilişkilere dair son dönemdeki olumlu sözlerini dikkate aldığını belirtti.

Rusya ile iletişimin sürdürülmesinin "önemini" vurgulayan Kihara, iki ülke arasında çeşitli konularda önemli farklılıkların bulunduğunu söyledi.

Kihara, mevcut zorlukların sorumlusunun Rus tarafı olduğuna ilişkin hükümetin görüşünü yineledi.

Putin'in açıklamaları

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün, Moskova'da düzenlenen Valdai Tartışma Kulübü oturumunda yaptığı konuşmada, ülkesinin Japonya ile iyi komşuluk ilişkileri istediğini belirterek ekonomi, çevre koruma ve bilimsel araştırma alanlarında ortak çıkarların bulunduğunu söylemişti.

Rusya'nın Japonya'ya yönelik yaklaşımının değişmediğini ancak Tokyo'nun yaklaşımının değiştiğini savunan Putin, "Japonya'ya yaptırım uygulayan biz değildik, Rusya Federasyonu'na yaptırım uygulayan Japonya'ydı. Üstelik Japonya'nın bazı üst düzey yetkililerinden oldukça sert açıklamalar duyuyoruz. Biz ise kendimize bu tür bir şeye izin vermedik, böyle şeyler yapmadık." ifadelerini kullanmıştı.

Putin, "Bölgede askeri-siyasi blokların oluşturulmasını içeren politikalardan endişe duyuyoruz. Bunu dile getirmekle yükümlüyüm." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Japonya, G7 üyeleriyle birlikte, Ukrayna'da savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımlar arasında Putin ve diğer kişileri hedef alan varlık dondurma kararları da bulunuyor.

Rusya ile Japonya arasındaki Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran, yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

Kaynak: AA
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