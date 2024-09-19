Japon Müzisyen Chiba İstanbul'da Sokaklarda - Son Dakika
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Japon Müzisyen Chiba İstanbul'da Sokaklarda

Japon Müzisyen Chiba İstanbul\'da Sokaklarda

Toshiya Chiba, İstanbul'da saksafon çalarak geçimini sağlıyor ve Türkiye'yi çok seviyor.

19.09.2024 11:19
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Japonya'da elektrik mühendisi olan ve 3 yıl önce İstanbul'a taşınan 49 yaşındaki Toshiya Chiba, saksafonu ile Beyazıt Meydanı'nda İstanbullulara müzik ziyafeti sunuyor.

AA muhabirinin hazırladığı "Dünyanın Sesleri İstanbul Sokaklarında Yankılanıyor" başlıklı dosya haberinin ikinci bölümü, Kanagawa'dan İstanbul'a uzanan sanat yolculuğunu konu alıyor.

Hayatında değişikliğe gitmek isteyen Chiba, aradığı pek çok unsuru Türkiye'de buldu ve 2021'de İstanbul'a gelerek Beyoğlu'na yerleşti.

Bir arkadaşından saksafon çalmayı öğrenen Chiba, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Kültür Daire Başkanlığının geliştirdiği "Sanat Sokağa Taşacak" projesine kaydoldu.

İstanbul sokaklarında performansını müzikseverlerin beğenisine sunan Chiba, repertuvarında Türkiye'den Japonya'ya pek çok kültürden esere yer veriyor.

Saksafonla Mehter marşlarından "Ceddin Deden" ile Barış Manço'nun "Arkadaşım Eşek" parçasını da çalan Chiba, kendisini dinleyenlerin enstrüman çantasına bıraktığı bahşişlerle ev kirasını ödüyor ve diğer ihtiyaçlarını gideriyor.

"En çok kahvaltıda ekmeğe bal kaymak sürmeyi seviyorum"

Yaşam hikayesini AA muhabirine anlatan Chiba, Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdiğini, burada yaşamaya devam etmek istediğini söyledi.

Chiba, İstanbul sokaklarında kendisini daha özgür hissettiğini dile getirerek, "49 yaşındayım. 3 yıl önce Japonya'dan geldim. Daha önce mühendistim. Saksafon çalmayı bir arkadaşımdan öğrendim. Şimdi sokak sanatçısıyım. Şu an İBB'den aldığım izinle Beyazıt Meydanı'nda saksafon çalıyorum, burada olmak çok güzel. İnsanlar beni seviyor." dedi.

Hayatının en güzel dönemini İstanbul'da yaşadığını anlatan Chiba, "Daha önce mühendistim ama Türkiye'de çalışmıyorum. Türkiye'de saksafon çalmaya devam etmek istiyorum. İstanbul'da en çok sevdiğim yer Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, orası çok güzel." diye konuştu.

"İnsanlar önünde müzik yaparken kendimi mutlu hissediyorum"

Toshiya Chiba, Türkiye-Japonya dostluğunun uzun yıllara dayandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk insanı çok nazik, ben çok seviyorum. Türkiye ve Japonya birbirine kardeş. İstanbul da çok güzel. Burada insanların önünde müzik yaparken kendimi mutlu hissediyorum. Bu yüzden birçok insanın beni dinlemesini istiyorum. Sokak sanatçısı olarak para kazanıyorum. Ev kiramı buradan ödüyorum. Bir günde 400 lira ile 2 bin lira arası kazanıyorum ve bu bana yetiyor."

Türkiye'deki birçok geleneğin kendisini şaşırttığını ve her geçen gün yeni şeyler öğrendiğini söyleyen Chiba, "Türk sanatçıları çok seviyorum. Barış Manço, Tarkan, Ediz'i seviyorum. Türk çayını da seviyorum ama en çok kahvaltıda ekmeğe bal kaymak sürmeyi, Eminönü'nde balık ekmek yemeyi seviyorum. Cağ kebap da çok güzel." ifadelerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japon Müzisyen Chiba İstanbul'da Sokaklarda - Son Dakika

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