Japon piyanist Aki Takase, Japanic beşlisiyle 21 Ekim'de CRR'de ilk kez sahne alacak - Son Dakika
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Japon piyanist Aki Takase, Japanic beşlisiyle 21 Ekim'de CRR'de ilk kez sahne alacak

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Japon piyanist ve besteci Aki Takase, Japanic beşlisiyle 21 Ekim'de İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) ilk kez sahne alacak. Nisan 2026'da Alman Caz Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülen Takase'nin topluluğunda pikap da doğaçlamaya eşlik edecek.

Japon piyanist ve besteci Aki Takase, Japanic beşlisiyle 21 Ekim'de İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) ilk kez sahne alacak.

Nisan 2026'da Alman Caz Ödülleri'nde (Deutscher Jazzpreis) Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülen Takase'nin topluluğunda, piyano ve saksafonun yanı sıra pikap da doğaçlamaya eşlik edecek.

Klasik piyano eğitimini Tokyo'daki Toho Gakuen'de tamamladıktan sonra caza yönelen Takase, Avrupa'daki ilk konserini 1981'de Berlin Caz Festivali kapsamında Berlin Filarmoni'de verdi. David Murray ve Fred Frith gibi müzisyenlerle çalışan sanatçı, Fats Waller ile Thelonious Monk'un eserlerini kendi piyano diliyle yeniden yorumladı.

"Thema Prima" ve "Forte" albümleriyle uluslararası alanda yer bulan beşlide, Das Kapital ve Velvet Revolution topluluklarıyla tanınan saksafoncu Daniel Erdmann, hip-hop ve müzik prodüksiyonu deneyimini projeye taşıyan DJ Illvibe (Vincent von Schlippenbach), Lee Konitz ve Kurt Rosenwinkel ile çalan kontrbasçı Johannes Fink ve Norveçli davulcu Dag Magnus Narvesen yer alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Japon piyanist Aki Takase, Japanic beşlisiyle 21 Ekim'de CRR'de ilk kez sahne alacak - Son Dakika
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