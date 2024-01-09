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Japon Yönetmen Shinya Kawatsura İstanbul'a Geliyor - Son Dakika
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Japon Yönetmen Shinya Kawatsura İstanbul'a Geliyor

"Non Non Biyori" ve "Sagrada Reset" gibi ünlü anime dizilerine imzasını atan Japon yönetmen Shinya Kawatsura, İstanbul'a özel söyleşi için geliyor. Japonya Başkonsolosluğu ve Japonya Tanıtma Vakfı'nın düzenlediği etkinlik haftasının açılışına katılacak olan Kawatsura, sinemaseverlerle buluşacak ve "Mayoiga Burnu" filmi gösterilecek. Ayrıca, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle her iki ülkede de kutlama etkinlikleri düzenlenecek. 18. Ankara Japon Filmleri Festivali de bu etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek.

Japon Yönetmen Shinya Kawatsura İstanbul\'a Geliyor
09.01.2024 - 12:16,
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"Non Non Biyori" ve "Sagrada Reset" gibi ünlü anime dizilerine imzasını atan Japon yönetmen Shinya Kawatsura, özel söyleşi için İstanbul'a gelecek.

Japonya Başkonsolosluğu ve Japonya Tanıtma Vakfı'nın, Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin yıldönümü tesisinin 100. Yılına özel gerçekleştirdiği etkinlik haftasının açılışına katılacak Kawatsura, 12 Ocak'ta Atlas 1948 Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak.

Söyleşiden önce saat 19.45'te Kawatsura'nın nostalji ve kırsal bölge yaşamına mistik bir bakış sunan "Mayoiga Burnu" filmi gösterilecek.

Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı

Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü vesilesiyle 2024 yılı boyunca her iki ülkede de birçok kutlama etkinliği düzenlenecek.

Etkinlikler çerçevesinde 18. Ankara Japon Filmleri Festivali, 11- 14 Ocak'ta halka açık ve ücretsiz olarak CerModern ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Festival programı ve 100. yıl etkinliklerine dair detaylı bilgiler, Japonya Büyükelçiliği ve İstanbul Japonya Başkonsolosluğu'nun internet sayfalarında paylaşılacak.

Kaynak: AA
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