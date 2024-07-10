Japonya, Arap Birliği ülkeleriyle yeni ortaklıklar kurarak büyümeyi hedefliyor - Son Dakika
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Japonya, Arap Birliği ülkeleriyle yeni ortaklıklar kurarak büyümeyi hedefliyor

Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito Ken, ülkesinin, Arap Birliği ülkeleriyle yeni ortaklıklar kurarak büyüme hedeflediğini bildirdi. Japonya ile Arap Birliği ülkeleri ekonomik ve endüstriyel işbirliklerine yeniden hız kazandırmayı amaçlayan 5. Japonya-Arap Ekonomik Forumu başkent Tokyo'da başladı. Forumda, Japonya ve Arap Birliği ülkelerinden hükümet ve iş dünyası temsilcileri bir araya geldi. Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito, forumun amacının Japonya ve Arap ülkeleri arasında işbirliğiyle barış, istikrar ve refah sağlamak olduğunu belirtti. Forum sonunda ise işbirliği maddelerine yönelik ortak bildirge imzalanması bekleniyor.

10.07.2024 08:05
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Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito Ken, ülkesinin, Arap Birliği ülkeleriyle yeni ortaklıklar kurarak büyüme hedeflediğini bildirdi.

Doğu Asya ülkesi Japonya ile Arap Birliği ülkeleri ekonomik ve endüstriyel işbirliklerine yeniden hız kazandırmayı hedefliyor.

Japonya hükümeti ve Japonya Dış Ticaret Örgütü (JETRO) ev sahipliğindeki "5. Japonya-Arap Ekonomik Forumu" başkent Tokyo'da başladı.

Foruma, Suudi Arabistan ve Mısır dahil Arap Birliği ülkeleri ile Japonya'dan hükümet ve iş dünyası temsilcileri iştirak ediyor.

Burada konuşan Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito, ülkesinin, Arap Birliği ülkeleriyle yeni ortaklıklar kurarak büyüme yakalamayı hedeflediğini söyledi.

Saito, ekonomik forumun amacının "çeşitli alanlarda işbirliği yoluyla Japonya ve Arap ülkeleri arasında barış, istikrar ve refah sağlamak" olduğunu aktardı.

"Tarihi dostluğa dayalı önemli ortaklar"

Japon Bakan, karbondan arındırma, enerji, su, gıda ve yoksulluk gibi küresel sorunlarla mücadelede ülkesi ile Arap Birliği ülkelerinin işbirliğinin önemini vurguladı.

Saito, "Japonya ve Arap ülkeleri tarihi dostluğa dayalı önemli ortaklar. Sorunları çözmek için birbirimizin güçlü yönlerinden yararlanma zamanı" dedi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, konuşmasında, enerji dönüşümü ve dijital teknoloji gibi alanlarda karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ümitli olduğunu belirtti.

Forum marjında ticaret, yatırım, bilim ve teknoloji ile yenilenebilir enerji ve dijitalleşme alanları dahil kamu ve özel sektör temsilcileri geniş yelpazede bir araya gelecek.

10-11 Temmuz'da düzenlenecek forum sonunda mutabakata varılan işbirliği maddelerine yönelik ortak bildirge imzalanması bekleniyor.

"4. Japonya-Arap Ekonomik Forumu" Mayıs 2016'da Kuzey Afrika ülkesi Fas'ın Kazablanka kentinde gerçekleştirilmişti.

Forum serisinin ilki Aralık 2009'da Tokyo'da, ikincisi Aralık 2010'da Tunus'ta, üçüncüsü ise Aralık 2013'te Tokyo'da düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, Arap Birliği ülkeleriyle yeni ortaklıklar kurarak büyümeyi hedefliyor - Son Dakika

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