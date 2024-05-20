Japonya Başbakanı İran Cumhurbaşkanı Reisi için başsağlığı mesajı yayımladı

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Başbakan Kişida, mesajında "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin ani vefatından derin üzüntü duydum." ifadesini kullandı.

Kişida, Reisi ile zirve toplantıları ve telefon görüşmeleri aracılığıyla, ülkesiyle İran arasındaki uzun süreli ve dostane ikili ilişkiler ve bölgesel durum hakkında samimi müzakereler gerçekleştirdiğini belirtti.

Başbakan Kişida, şunları kaydetti:

"Japonya halkı adına İran hükümetine, İran halkına ve yaslı ailelere en derin taziyelerimi sunmak isterim."

Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.