Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Müslüman ülkelerin Tokyo'daki Büyükelçilere İftar Verdi

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ramazan ayı dolayısıyla Müslüman ülkelerin başkent Tokyo'da görevli büyükelçilerine verdiği iftar yemeğinde "bağımsız bir Filistin" mesajı verdi.

Başkentin Çiyoda bölgesinde Başbakanlık Konutu'ndaki (Kantei) iftara, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'in de aralarında yer aldığı Müslüman ülkelerin Tokyo'da görevli misyon şefleri katıldı.

Yemek öncesinde katılımcılara hitabında Kişida, Japonya ile Müslüman ülkelerin uzun yıllar boyunca giderek gelişen güven ve dostluk bağlarının önemine işaret etti.

Japon Başbakan, "Uluslararası toplum, tarihi bir dönüm noktasındayken Japonya ile Müslüman ülkeler arası işbirliği her zamankinden daha önemli." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki vahim insani durumdan ciddi endişe duyduğunu belirten Kişida, buna karşı ülkesinin, Müslüman ülkelerle işbirliği yaparak insani yardımları ve diplomatik çabaları sürdüreceğini ifade etti.

Kişida, "Japonya, bağımsız bir Filistin devleti ile İsrail'in yan yana barış içinde yaşayacağı bir dünyanın gerçekleşmesi için azami çabayı gösterecek." diye konuştu.