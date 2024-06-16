Japonya Başbakanı Ukrayna'da Kalıcı Barış İçin Uluslararası Çaba Gösterilmesini İstedi

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması için uluslararası çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

İsviçre'nin ev sahipliğinde Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde konuşan Kişida, "Güç veya baskı yoluyla statükoyu tek taraflı olarak değiştirmeye yönelik herhangi bir girişim haklı gösterilmemeli." dedi.

Rusya'nın 2 yıldır saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'da kalıcı barış için uluslararası çaba gösterilmesi çağrısı yapan Kişida, Japonya'nın bu ülkenin enerji altyapısının yeniden düzenlenmesine ve mayın temizleme çalışmalarına destek vermek istediğini belirtti.

Bu arada, Japonya'nın Ukrayna'ya askeri olmayan destek verdiği biliniyor.