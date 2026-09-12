Japonya, BM destekli dünya haritasında Kuril Adaları'nın rengini değiştirtti - Son Dakika
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Japonya, BM destekli dünya haritasında Kuril Adaları'nın rengini değiştirtti

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Japonya, BM'nin de kullanımını teşvik ettiği "Eşit Dünya" projeksiyonlu haritada Rusya'yla ihtilafa konu Kuril Adaları'nın Rusya ile aynı renkte gösterilmesine itiraz etti. Japonya hükümetinin talebi üzerine haritadaki renk düzeltilirken, Japonca versiyonda adalar Japonya ile aynı renge boyandı.

Japonya, Birleşmiş Milletlerin (BM) de kullanımını teşvik ettiği "Eşit Dünya" projeksiyonuyla çizilmiş Dünya haritasında Rusya'yla ihtilafa konu olan ve Rusya topraklarıyla aynı renkte gösterilen Kuril Adaları'nın renginin değiştirildiğini bildirdi.

Kyodo'nun haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, BM tarafından da kullanımı teşvik edilen ve "Eşit Dünya" projeksiyonuyla çizilmiş dünya haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haritada, Japonya tarafından "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan ve ihtilafa konu olan Kuril Adaları'nın Rusya topraklarıyla aynı renkte gösterilmesinin "Japonya hükümetinin tutumuyla çeliştiğini" belirten Kihara, yurt dışındaki diplomatik temsilcilikler aracılığıyla haritanın yer aldığı internet sitesiyle iletişime geçildiğini aktardı.

Kihara, Japonya hükümetinin talebi üzerine haritadaki rengin "uygun bir biçimde düzeltildiğini", ülke toprakları ve coğrafi isimleri hakkındaki yanlış algıların yayılmasını önlemek için hükümetin gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Haritanın Japonca versiyonunda Kuril Adaları'nın renginin Japonya ile aynı renge değiştirildiği, İngilizce versiyonunda ise adacıkların tarafsız bir renkte gösterildiği görüldü.

Rusya ile Japonya arasındaki Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

"Haritayı Düzeltin" kampanyası

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 5 Eylül'de yapılan oylama sonucunda, Afrika başta olmak üzere kıtaların gerçek boyutlarının daha doğru bir şekilde yansıtıldığı haritaların dünya çapında kullanımının yaygınlaşması için destek verilmesine yönelik önerge kabul edilmişti.

Afrika Birliği destekli "Haritayı Düzeltin" (Correct the Map) kampanyası Dünya'yı ve özellikle Afrika kıtasını gerçek boyutlarıyla orantılı olmayan şekilde tasvir eden Merkatör projeksiyonunun yerine, okullar, medya ve diğer kurumlarda "Eşit Dünya" projeksiyonuyla çizilmiş dünya haritasının kullanılmasını hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, BM destekli dünya haritasında Kuril Adaları'nın rengini değiştirtti - Son Dakika

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