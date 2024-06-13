Japonya Büyükelçiliği Giresun Belediyesi'ne Arama Kurtarma Aracı Hibe Edecek

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(GİRESUN) - Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında Japonya Büyükelçiliği tarafından Giresun Belediyesi'ne tam donanımlı arama kurtarma aracı hibe edilecek.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje çerçevesinde yapılan hibe başvurusu üzerine, Japonya Ankara Başkonsolosluğu'ndan Japon Diplomat Wataru Ishii Giresun'a gelerek çevirmen Şule Acar Uygun ile Belediye Başkanı Fuat Köse'yi ziyaret etti.

Ziyarette, İtfaiye Müdürlüğü hizmetlerinde trafik kazaları, doğal afetler ve benzeri durumlarda kullanılması planlanan arama kurtarma aracı hibesi için ön görüşme gerçekleştirildi.

Bu girişim için Giresun halkı adına Japonya devletine şükranlarını sunduğunu vurgulayan Başkan Köse, söz konusu hibe desteğinin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Japonya Devleti ve aracı olan Japonya Büyükelçiliği'ne şahsım ve Giresun halkı adına teşekkür ederim" dedi.