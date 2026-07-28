Japonya, Çin Büyükelçiliği'ne Saldırıya Soruşturma Çağrısı

TOKYO, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Tokyo Büyükelçiliği sözcüsü, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nde teğmen olan Murata Kodai'nin, Çin'in Japonya Büyükelçiliği'ne elinde bıçakla zorla girişi ile ilgili olarak Japonya tarafına, kapsamlı soruşturma yürütme ve Çin'e ve uluslararası topluma sorumlu bir açıklamada bulunma çağrısı yaptı.

Japon basınında yer alan haberlere göre Japon savcılar, Murata hakkında söz konusu olaya ilişkin bir iddianame hazırladı. Pazartesi günkü basın toplantısında söz konusu iddianame hakkında değerlendirmelerde bulunan sözcü, Murata'nın eyleminin, Japonya'da aşırı sağcı güçlerin giderek artan etkisini gözler önüne serdiğini ve bu çerçevede Japon hükümetinin olayla ilgilenme sorumluluğunun önemini gösterdiğini belirtti.

Aktif görevdeki Murata'nın 24 Mart'ta Çin'in Tokyo Büyükelçiliği'ne elinde bıçakla zorla girdiğini ve Çinli personele şiddet içeren tehditlerde bulunduğunu hatırlatan sözcü, olayın, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin'in egemenlik ve onurunu ağır şekilde çiğnediğini ve hem Çinli diplomatik personelin kişisel güvenliğine hem de büyükelçilik yerleşkesinin güvenliğine yönelik ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi. Sözcü, olayla ilgili gerçeklerin açık, kanıtlarınsa kesin olduğunu vurguladı.

Sözcü, Japonya'da aşırı sağcı ideoloji ve güçlerin giderek artan etkisini ve Japon Öz Savunma Kuvvetleri personelinin yönetimi ve eğitimindeki ciddi eksiklikleri gün yüzüne çıkaran olayın, Japon hükümetinin, geçmişte yaşananlar ile Taiwan meselesi de dahil olmak üzere, Çin-Japonya ilişkileriyle ilgili temel konulardaki hatalı politikalarının olumsuz sonuçlarını da ortaya çıkardığını ifade etti.

Sözcü, bu faktörlerin, "neo-militarizmin" şekillenmesi ve yayılması için elverişli bir toplumsal zemin oluşturduğuna dikkat çekti.

Japonya'ya vakit geçirmeksizin kapsamlı bir soruşturma başlatarak sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunduklarını kaydeden sözcü, olayın ardındaki temel nedenlerin tespit edilmesi, olaya karışanlara ağır cezalar uygulanması, benzer olayların tekrar yaşanmasının önüne geçilmesi ve Çin'e ve uluslararası topluma sorumluluk sahibi bir açıklamada bulunulması gerektiğini belirtti.

Japonya'nın devlete ait NHK TV kanalının pazartesi günü bildirdiğine göre, Japon savcılar mart ayında meydana gelen olayla ilgili olarak mülke izinsiz girme ve büyükelçilik personeline tehdit yöneltme suçlamalarıyla Murata hakkında hazırladıkları iddianameyi açıkladı.

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaletinde yer alan Ebino Kampı'nda konuşlu Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nde teğmen olarak görev yapan 24 yaşındaki Murata Kodai, elinde 18 santimetre uzunluğunda bir bıçakla dikenli tel örgüyü aşarak Çin'in Tokyo Büyükelçiliği'ne girdiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınmıştı.