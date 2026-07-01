Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Iwate eyaleti açıklarında, Noda bölgesinin 55 kilometre doğusunda olduğunu duyurdu.
5,9 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 37,2 kilometre olduğu kaydedildi.???????
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Japonya'da 5,9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?