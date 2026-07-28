Japonya'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Japonya'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem

Japonya\'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem
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Kyuşu Adası açıklarında meydana gelen deprem sonrası 1 metre tsunami uyarısı yapıldı.

(ANKARA) - Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu Adası açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin ardından 1 metre yüksekliğinde tsunami beklendiğine ilişkin uyarı yayımladı.

JMA'nın açıklamasına göre deprem, yerel saatle Kumamoto eyaleti açıklarında kaydedildi. Depremin ardından Kumamoto, Nagasaki, Kagoşima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki eyaletleri için acil deprem uyarıları devreye alındı. Depremin ardından 1 metre yüksekliğinde tsunami beklendiğine yönelik uyarı yayımlandı.

Deprem sonrasında Kyuşu Elektrik Şirketi, Sendai ve Genkai nükleer santrallerinde herhangi bir anormallik tespit edilmediğini açıkladı.

Depremin ardından henüz can kaybı ya da hasara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Japonya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alması nedeniyle dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında bulunuyor. Ülkede sık sık meydana gelen depremlere karşı gelişmiş erken uyarı sistemleri ve sıkı inşaat standartları uygulanıyor.

Japonya'daki deprem, saatler içinde dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen diğer sarsıntıların ardından kaydedildi. Sabaha karşı Meksika'nın Chiapas eyaleti açıklarında 5,9 büyüklüğünde, Çin'in Qinghai eyaletinde ise kısa süre arayla 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Her iki ülkede de ilk belirlemelere göre can kaybı veya ciddi hasar kaydedilmedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Japonya'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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