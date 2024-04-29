Japonya\'da Ara Seçimlerde LDP\'ye Ağır Darbe

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Japonya'da başkent Tokyo'nun 15 No'lu, Nagazaki'nin 3 No'lu ve Şimane'nin 1 No'lu bölgelerinde Temsilciler Meclisi milletvekilliği için ara seçimler düzenlendi.

İktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) istifa ve ölüm gibi çeşitli nedenlerle mecliste boşalan 3 milletvekili sandalyesini, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partinin (CDP) desteklediği adaylar kazandı.

Ön sonuçlara göre Tokyo 15 No'lu bölgede Sakai Natsumi, Şimane 1 No'lu bölgede Kamei Akiko, Nagazaki 3 No'lu bölgede Yamada Katsuhiko meclise girdi.

Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki LDP, parti içi bağış fonu skandalı sonrası ülke kamuoyundaki siyasi desteği ilk kez test etmiş oldu.

"Oldukça sert sonuçlar"

LDP Genel Sekreteri Motegi Toşimitsu, "Oldukça sert sonuçlar" şeklinde nitelediği seçimler sonrası partinin, "halkın güvenini yeniden kazanmak için çabalayacağını" söyledi.

CDP Genel Başkanı Izumi Kenta, açıklamasında, "(İktidar) Siyasi reformların sürdürülmemesi halinde, meclisin fesh edilmesini talep etmeyi düşüneceklerini" bildirdi.

Parti liderliği tartışılabilir

Ekim 2021'de LDP Genel Başkanlığına seçilen Kişida Fumio'nun görev dönemi, bu yıl eylülde sona eriyor.

Ulusal basında meclis olağan oturum döneminin sona ereceği 23 Haziran öncesi Kişida'nın, erken seçim için meclisi fesh etme yetkisini kullanabileceği kaydediliyor.

Önceki Başbakan Suga Yoşihide, Nisan 2021'deki ara seçimleri kaybetmesi sonrası, parti liderliği seçim yarışına katılmamıştı.