Japonya'da Ara Seçimlerde LDP'ye Ağır Darbe - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya'da Ara Seçimlerde LDP'ye Ağır Darbe

Japonya\'da Ara Seçimlerde LDP\'ye Ağır Darbe

Japonya'da yapılan ara seçimlerde iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), 3 milletvekili sandalyesini kaybetti. Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) desteklediği adaylar seçimleri kazandı. Bu sonuçlar, LDP'nin halkın güvenini yeniden kazanmak için çaba sarf etmesini gerektirecek.

29.04.2024 08:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da başkent Tokyo'nun 15 No'lu, Nagazaki'nin 3 No'lu ve Şimane'nin 1 No'lu bölgelerinde Temsilciler Meclisi milletvekilliği için ara seçimler düzenlendi.

İktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) istifa ve ölüm gibi çeşitli nedenlerle mecliste boşalan 3 milletvekili sandalyesini, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partinin (CDP) desteklediği adaylar kazandı.

Ön sonuçlara göre Tokyo 15 No'lu bölgede Sakai Natsumi, Şimane 1 No'lu bölgede Kamei Akiko, Nagazaki 3 No'lu bölgede Yamada Katsuhiko meclise girdi.

Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki LDP, parti içi bağış fonu skandalı sonrası ülke kamuoyundaki siyasi desteği ilk kez test etmiş oldu.

"Oldukça sert sonuçlar"

LDP Genel Sekreteri Motegi Toşimitsu, "Oldukça sert sonuçlar" şeklinde nitelediği seçimler sonrası partinin, "halkın güvenini yeniden kazanmak için çabalayacağını" söyledi.

CDP Genel Başkanı Izumi Kenta, açıklamasında, "(İktidar) Siyasi reformların sürdürülmemesi halinde, meclisin fesh edilmesini talep etmeyi düşüneceklerini" bildirdi.

Parti liderliği tartışılabilir

Ekim 2021'de LDP Genel Başkanlığına seçilen Kişida Fumio'nun görev dönemi, bu yıl eylülde sona eriyor.

Ulusal basında meclis olağan oturum döneminin sona ereceği 23 Haziran öncesi Kişida'nın, erken seçim için meclisi fesh etme yetkisini kullanabileceği kaydediliyor.

Önceki Başbakan Suga Yoşihide, Nisan 2021'deki ara seçimleri kaybetmesi sonrası, parti liderliği seçim yarışına katılmamıştı.

Kaynak: AA

Demokrat Parti, Milletvekili, Japonya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da Ara Seçimlerde LDP'ye Ağır Darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:45 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu Çok sayıda ölü var Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var
08:44 CHP’den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif CHP'den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
07:05 Eşini öldüren adam çatıya çıkıp intihar etti Eşini öldüren adam çatıya çıkıp intihar etti
23:31 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda tek haneli rakamları 2026 yılında göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda tek haneli rakamları 2026 yılında göreceğiz
09:16 Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı
08:44 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
08:41 Ortalık fena karıştı Aleyna “Beni karısıyla karıştırmasın“ dedi, Yunus Emre’nin eşi küplere bindi Ortalık fena karıştı! Aleyna "Beni karısıyla karıştırmasın" dedi, Yunus Emre'nin eşi küplere bindi
08:10 Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak
08:08 Sezai Gülmez’in elebaşı olduğu çete çökertildi Sezai Gülmez'in elebaşı olduğu çete çökertildi
08:07 Ege Denizi’nde korkutan deprem Ege Denizi'nde korkutan deprem
02:19 Bağcılar’da kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı Bağcılar'da kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı
02:15 Taraftarlardan kaçan genç, iş yerine sığınarak canını zor kurtardı 6 kişiye gözaltı Taraftarlardan kaçan genç, iş yerine sığınarak canını zor kurtardı! 6 kişiye gözaltı
23:09 Şampiyonluk mucizelere kaldı Fatih Terim, sinirden çılgına döndü Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 09:37:08. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'da Ara Seçimlerde LDP'ye Ağır Darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement