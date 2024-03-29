Japonya'da Beni-Koji Tüketimi Nedeniyle Ölü Sayısı 5'e Çıktı

Google Haritalar Yeni Güncelleme ile Kullanıcılarına Daha Fazla Öneri Sunacak

Google Haritalar uygulaması, yeni güncellemesi ile kullanıcılarına gitmek üzere oldukları yerler için restoran ve eğlence mekanı tavsiyeleri sunacak. Ayrıca her şehir için ziyaret edilmesi gereken mekanları içeren listeler oluşturulabilecek ve bu listeler paylaşılabilecek. Bu özellik ilk etapta Amerika ve Kanada'da aktif olacak, daha sonra diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Ayrıca uygulama, kullanıcıların gitmek istedikleri veya gitmiş oldukları yerlerin özel bir listesini yapmalarına olanak sağlayacak ve bu listeler sosyal medya uygulamalarında paylaşılabilecek. Yeni yapay zeka algoritmaları sayesinde kullanıcılar, diğer kullanıcıların yaptığı yorumları daha hızlı bir şekilde görebilecek ve kendi beğendikleri yerleri diğer kullanıcılara sunabilecekler. Bu güncelleme ile Google Haritalar'ın kullanıcı sayısının artması hedefleniyor.