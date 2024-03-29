Japonya'da Beni-Koji Tüketimi Nedeniyle Ölü Sayısı 5'e Çıktı

Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.
Kobayashi Pharmaceutical Co. firmasından yapılan açıklamaya göre, kırmızı pirinç mayası içeren "beni-koji" tüketen bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Böylelikle şimdiye kadar takviye diyet gıdası "beni-koji" ile bağlantılı ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Ölenlerin cinsiyeti ve yaşı açıklanmadı.
Hayatını kaybedenlerin "ölüm sebeplerinin tespiti" için tetkiklerin sürdüğü duyuruldu.
Üründeki sorunu henüz tespit edemeyen Japon üreticinin, bu soruna "küften türetilen bilinmeyen bir maddenin" yol açabileceğinden şüphelendiği aktarıldı.
Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, "beni-koji" tüketen toplamda 93 kişinin halihazırda hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.
Bakanlık, şimdiye kadar firmanın, ürüne yönelik 12 bine yakın şikayet aldığını açıkladı.
Bakanlığın, merkezi güneydeki Osaka metropolünde yer alan firmaya yönelik soruşturma başlatmaya hazırlandığı bildirildi.
Firmanın 2023 yılında 18,5 ton "beni-koji" içeriği ürettiği ve 16,1 tonunu 50'yi aşkın firmaya sattığı aktarıldı.
1919 yılında kurulan Kobayashi Pharmaceutical Co. ilaç ve farmasötik firmasının, reçetesiz olmak üzere geniş yelpazede sağlık, hijyen ve gıda takviyesi ürünü sattığı biliniyor.
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