Japonya'da Beni-Koji Üreten Fabrikalar Denetleniyor

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Japonya'da hükümet, hastalık ve ölümlere yol açtığı şüphesiyle "beni-koji" takviye diyet gıdası üretilen fabrikaları denetlemeye aldı.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığının, kırmızı pirinç mayası içeren "beni-koji" üreten Kobayashi Pharmaceutical Co'nun Osaka'daki fabrikasını denetlemeye aldığı bildirildi.

Osaka'nın yanı sıra Wakayama eyaletinde firmaya ait fabrikanın da denetlemeye alınacağı belirtildi.

Fabrika denetlemelerinin yanı sıra Bakanlığın, firmanın faaliyetleri ve üretim sürecine yönelik yakın zamanda soruşturma başlatacağı aktarıldı.

Soruşturmaya yönelik firma yetkililerinden Yamaşita Kenji, "Şirketimiz tam işbirliği yapacak ve samimi yanıtlar verecek. Endişeye yol açtığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

"Puberulik asit" maddesi

Bakanlığın halihazırda süren tetkiklerinde, kırmızı pirinç mayası içeren "beni-koji" ürünlerinde, istenmeyen bir madde kabul edilen "puberulik asit" varlığı doğrulandı.

"Mavi küften yapılmış doğal bileşik" olarak tanımlanan istenmeyen maddenin, ölüm ve hastalığa yol açtığına yönelik tespit periyodunun sürdüğü bildirildi.

"Tekrarının önlenmesi bizim sorumluluğumuz"

Japon üretici firmanın Başkanı Kobayaşi Akihiro, düzenlediği basın toplantısında, sorumluluğu kabul ettiklerini belirterek kamuoyundan özür diledi.

Kobayaşi, "Sebebin tespit edilmesi ve (olayın) tekrarının önlenmesi bizim sorumluluğumuz. Şirketin başkanı olarak bunun yapılmasını sağlayacağım." dedi.

İstenmeyen maddenin "kimyasal yapısını henüz saptayamadıklarını" kaydeden Kobayaşi, bu sürecin uzaması nedeniyle kamuoyunun aydınlatılmasının geciktiğini belirtti.

5 kişi ölmüştü

Firma hafta içi son açıklamasına göre, takviye diyet gıdası "beni-koji" ile bağlantılı ölenlerin sayısı 5'e yükselmişti.

Hayatını kaybedenlerin 70'li ila 90'li yaşlarda olduğu, "ölüm sebeplerinin tespiti" için tetkiklerin sürdüğü duyuruldu.

"Beni-koji" tüketen toplamda 114 kişinin halihazırda hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi. Tedavi görenlerin çoğunlukla böbrek rahatsızlığından şikayet ettiği aktarıldı.

Firmanın 2023 yılında 18,5 ton "beni-koji" içeriği ürettiği ve 16,1 tonunu 50'yi aşkın firmaya sattığı aktarıldı.

1919 yılında kurulan Kobayashi Pharmaceutical Co. ilaç ve farmasötik firmasının, reçetesiz olmak üzere geniş yelpazede sağlık, hijyen ve gıda takviyesi ürünü sattığı biliniyor.