Japonya'da büyük deprem uyarısı sona erdi - Son Dakika
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Japonya'da büyük deprem uyarısı sona erdi

Japonya hükümeti, 8 Ağustos'ta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen 'büyük deprem' uyarısının sismik aktivite görülmemesi sebebiyle sona erdiğini açıkladı. Yetkililer, büyük ölçekli deprem ve artçılar konusunda hazırlıklı olunması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

15.08.2024 17:48
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Japonya hükümeti, 8 Ağustos'ta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen "büyük deprem" uyarısının sismik aktivite görülmemesi sebebiyle sona erdiğini açıkladı.

Kyodo News'in haberine göre, hükümet yetkilileri, geçen hafta verilen "büyük deprem" uyarısına ilişkin basın toplantısı yaptı.

Açıklamada, Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) uyarının verildiği Nankai Yarığı çevresinde sismik bir aktivite gözlemlenmediğini bildirmesi üzerine, söz konusu uyarının sona erdiği belirtildi.

Öte yandan yetkililer, büyük ölçekli deprem ve artçılar konusunda hazırlıklı olunması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Ülkede, 8 Ağustos'ta Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremden saatler sonra JMA, Pasifik Okyanusu'ndaki Nankai Yarığı çevresinde "büyük deprem" meydana gelme olasılığının normalden daha yüksek olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da büyük deprem uyarısı sona erdi - Son Dakika

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