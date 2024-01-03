Japonya\'da deprem sonrası nükleer santralde su seviyesi yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerin ardından bölgede bulunan bir nükleer enerji santralindeki su seviyesinin yaklaşık 3 metre yükseldiği bildirildi.

Japon yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, Hokuriku Elektrik Şirketi, depremin ardından nükleer enerji santralindeki su seviyesini düzenli olarak kontrol etmeye başladı.

İncelemelerde, santraldeki su seviyesinin normalin 3 metre üzerine çıktığı görüldü.

Ayrıca, santrale dışarıdan enerji sağlayan dönüştürücülerin borularının da hasar gördüğü ve bu durumun petrol sızıntısına yol açtığı kaydedildi.

Hasarın onarılması için çalışmalar sürüyor.