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Japonya'da deprem sonrası nükleer santralde su seviyesi yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da deprem sonrası nükleer santralde su seviyesi yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerin ardından bölgede bulunan bir nükleer enerji santralindeki su seviyesinin yaklaşık 3 metre yükseldiği bildirildi. Hokuriku Elektrik Şirketi, depremin ardından nükleer enerji santralindeki su seviyesini düzenli olarak kontrol etmeye başladı ve incelemelerde su seviyesinin normalin 3 metre üzerine çıktığı tespit edildi. Ayrıca, santrale dışarıdan enerji sağlayan dönüştürücülerin borularının hasar gördüğü ve petrol sızıntısına yol açtığı belirtildi. Hasarın onarılması için çalışmalar devam ediyor.

Japonya\'da deprem sonrası nükleer santralde su seviyesi yükseldi
03.01.2024 - 12:21,  Güncelleme: 12:23
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Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerin ardından bölgede bulunan bir nükleer enerji santralindeki su seviyesinin yaklaşık 3 metre yükseldiği bildirildi.

Japon yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, Hokuriku Elektrik Şirketi, depremin ardından nükleer enerji santralindeki su seviyesini düzenli olarak kontrol etmeye başladı.

İncelemelerde, santraldeki su seviyesinin normalin 3 metre üzerine çıktığı görüldü.

Ayrıca, santrale dışarıdan enerji sağlayan dönüştürücülerin borularının da hasar gördüğü ve bu durumun petrol sızıntısına yol açtığı kaydedildi.

Hasarın onarılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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Japonya, Deprem, Çevre, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da deprem sonrası nükleer santralde su seviyesi yükseldi - Son Dakika
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