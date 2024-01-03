17:13 • •
17:13 • •
16:46 • •
WAJİMA, 3 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın Ishikawa eyaletine bağlı Wajima kentindeki bir süpermarkette yiyecek almak için sırada bekleyen bölge sakinleri, 3 Ocak 2024.
Japonya'nın orta kesimindeki Ishikawa eyaleti ve çevresini sarsan bir dizi güçlü depremin ardından ölü sayısı Çarşamba günü yerel saatle 18.00 itibarıyla 73'e yükselirken, artçı sarsıntılar ve zorlu hava koşulları kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Japonya'da deprem sonrası ölü sayısı 73'e yükseldi - Son Dakika