Japonya'da Depremler Sonrası Hala Binlerce Kişi Tahliye Merkezlerinde - Son Dakika
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Japonya'da Depremler Sonrası Hala Binlerce Kişi Tahliye Merkezlerinde

Japonya\'da Depremler Sonrası Hala Binlerce Kişi Tahliye Merkezlerinde

Japonya'da ocak ayı başındaki depremlerin üzerinden 4 ay geçmesine karşın 4 bin 600'den fazla kişinin halen tahliye merkezlerinde yaşadığı bildirildi. Noto Yarımadası'nda hasar tespit ve yeniden inşa faaliyetleri sürerken, su tedarik altyapısının mayıs ayı sonuna kadar tamir edilmesi hedefleniyor. Bölgede nisan ayı sonu itibarıyla 3 bin 300'den fazla yeni konut yapıldı.

01.05.2024 23:39
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Japonya'da ocak ayı başındaki depremlerin üzerinden 4 ay geçmesine karşın 4 bin 600'den fazla kişinin halen tahliye merkezlerinde yaşadığı bildirildi.

Japonya'da ocak ayı başında çok sayıda depremin meydana geldiği batıdaki Noto Yarımadası genelinde hasar tespit ve yeniden inşa faaliyetleri sürüyor.

İşikava Eyalet Valiliği açıklamasına göre, yarımada ve kıyısında meydana gelen depremlerde 8 bini aşkın bina tamamen yıkıldı, toplam 78 bin 658 bina hasar gördü.

Valilik açıklamasında, ilki 1 Ocak'ta meydana gelen depremlerin üzerinden 4 ay geçmesine karşın 4 bin 600'den fazla kişinin halen tahliye merkezlerinde yaşadığı bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberinde, yarımadanın batı kıyısındaki Wajima ve doğu kıyısındaki Suzu kentlerinde toplamda 3 bin 780 konuta halen su tedarik edilemediği aktarıldı. Valiliğin su tedarik altyapısını mayıs ayı sonuna kadar onarmayı hedeflediği belirtildi.

Bölgedeki inşa faaliyetleri kapsamında nisan ayı sonu itibarıyla 3 bin 300'den fazla yeni konut yapıldığı, bu sayının inşası hedeflenen konut sayısının yarısına yakın olduğu kaydedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak tarihlerinde İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7,6 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti. Depremlerde bölge genelinde 245 kişi hayatını kaybetmişti.

Çok sayıda evin yıkıldığı depremde, altyapı sorunu nedeniyle su ve elektrik kesintileri yaşanırken tedarik zincirleri ve yerel turizm de olumsuz etkilenmişti.

Kaynak: AA

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