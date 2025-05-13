Japonya'da Dezenformasyon Anketi: Vatandaşlar Savunmasız

Japonya'da hükümetin ilk defa yaptığı dezenformasyon farkındalığı anketinde, vatandaşların sosyal medyadaki dezenformasyona karşı savunmasız olduğu ortaya çıktı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı, mart-nisan arasında 15 yaş ve üstü 2 bin 820 vatandaşına sosyal medyadaki dezenformasyonla ilgili anket yaptı.

Hükümetin ilk defa yaptığı ankette, sardalye ya da balinaların toplu olarak karaya vurmasının yaklaşan bir depreme işaret ettiği ya da sismik faaliyetlerden kaynaklandığı gibi yanlış iddialar ele alındı.

Katılımcıların yaklaşık yarısının sosyal medyada yer alan 15 yanlış bilgi örneğinden en az birinin doğru olduğuna inandığı ankette, Japon vatandaşların dezenformasyona karşı savunmasız olduğu belirtildi.

Her 4 katılımcıdan birinin yanlış bilgiyi öğrendikten sonra bunları akrabaları ve sosyal medya kullanıcılarıyla paylaştığı tespit edilen ankette, katılımcıların yüzde 27,1'i yanlış bilgi bulunan içerikleri "şaşırtıcı", yüzde 20'den fazlası da "ilginç" ya da "başkaları için yararlı" olarak niteledi.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanı Murakami Seiichiro, gazetecilere yaptığı açıklamada, anketin "medya okur yazarlığını artırmaya yönelik tedbirlerin önemini" gösterdiğini belirterek, vatandaşları okudukları içeriklere şüpheyle bakmaları ve bilgileri yaymadan önce doğruluğunu araştırmaları konusunda uyardı.