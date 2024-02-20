Japonya\'da Fukuşima Nükleer Santrali\'nde Radyoaktif Su Sızıntısı Tespit Edildi

Japonya, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden radyoaktif madde içeren su sızıntısı tespit edilmesinin ardından, santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasını uyardı.
Japon basın kuruluşu Nikkei Asia'nın haberine göre, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito Ken, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Saito, Fukuşima'daki nükleer santrali işleten TEPCO'nun Başkanı Kobayakawa Tomoaki'ya atık su boşaltım sürecinin güvenliğini sağlama talimatı vereceğini belirtti.
Bu konudaki tek bir hatanın bile toplumun güveninin zedelenmesine yol açabileceğini kaydeden Saito, santralden radyoaktif maddeli su sızıntısı tespit edilmesinin ardından TEPCO'ya uyarıda bulundu.
Yaklaşık 5,5 ton kirli su sızmıştı
Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken kirli sudan radyoaktif maddeleri arındıran sistemin bulunduğu binanın havalandırmasında sızıntı saptanmıştı. Radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton kirli suyun, havalandırma çıkışı etrafına sızdığı tespit edilmişti.
Sisteme kirli su akışının durdurulmasıyla, sızıntının kesildiği bildirilmişti.
TEPCO yetkilileri, suyun "sezyum ve stronsiyum dahil 22 milyar bekerel radyoaktif madde içerebileceği" tahmininde bulunmuştu.
Radyoaktif madde içeren suyun büyük bir kısmı toprağa sızarken, yakın bölgede bulunan drenaj kanallarındaki incelemelerde önemli düzeyde anormallik saptanmamıştı.
İşletici firmanın, suyun sızdığı bölgeyi "girilmez" statüsüne aldığı, bu bölge ve çevresindeki toprağın toplanması dahil prosedürleri ivedilikle başlattığı aktarılmıştı.
Atık su tahliyesi
TEPCO, santraldeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasını Ağustos 2023'te başlatmıştı.
Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor. Marta kadar toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltılacak.
Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.
2011'de 9 büyüklüğünde deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.
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