Japonya'da Helikopter Kazasında Ölen Mürettebat Sayısı 8'e Yükseldi

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TOKYO, 11 Haziran (Xinhua) -- Japonya Savunma Bakanlığı, Nisan ayında Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne (MSDF) ait iki devriye helikopterinin çarpışmasından bu yana kayıp olarak kaydedilen 7 mürettebatı ölü ilan etti.

Savunma Bakanı Kihara Minoru, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Onları çok aradık, üzgünüm. Ailelerine de sabır diliyorum" dedi. Bakan, MSDF'nin mürettebatın cansız bedenlerini ve helikopterlerin enkazını aramaya devam edeceğini belirtti.

Böylece çarpışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, şu ana kadar sadece bir kişinin cansız bedenine ulaşılabildi.

Her biri dört MSDF üyesini taşıyan SH-60K tipi iki helikopter, 20 Nisan'da Tokyo'nun yaklaşık 600 kilometre güneyindeki Izu Adaları yakınlarında deniz üzerinde yapılan bir gece tatbikatı sırasında çarpışarak düşmüştü.

Yerel basının bildirdiğine göre, bu tip helikopterler gece eğitim uçuşları sırasında daha önce de bir dizi kazaya karışmıştı. Bunlar arasında 2017'de ölümle sonuçlanan bir kaza ile 2021'de ülkenin güneyindeki Amami Oshima adası açıklarında meydana gelen ve herhangi bir yaralanmanın bildirilmediği bir çarpışma da bulunuyor.