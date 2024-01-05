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Japonya'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 92'ye yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 92'ye yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi. İşikawa'da 1, 2, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler yaşandı. Yarımada bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken, 240'tan fazla kişinin akıbeti bilinmiyor. Arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personel sayısı 4 bin 600'e yükseltildi.

Japonya\'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 92\'ye yükseldi
05.01.2024 - 08:05,
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Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldi.

Yarımada bölgesinde bugün yerel saatle 00.04'te 4,4, 08.06'da 4, 09.27'de 4,1 ve 09.39'da 4,2 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Artçı sarsıntıların sürdüğü bildirildi.

240'tan fazla kişinin akıbeti bilinmiyor

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 92 kişinin yaşamını yitirdiğini, bölge genelinde 300'den fazla yaralının tedavi gördüğünü açıkladı.

Bölge genelinde 40'tan fazla kişinin enkaz altında olduğu, kapanan yollar nedeniyle 700'ü aşkın kişinin farklı noktalarda mahsur kaldığı kaydedildi.

Eyalet genelindeki 165 okul ve tesiste kısmi hasar saptandığı, yaklaşık 33 bin kişinin 370 tahliye notasında konakladığı duyuruldu.

Noto Yarımadası genelinde süren yağışların toprak kaymalarını tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

Bölge genelindeki 30 bin eve elektrik ve 80 bin eve su tedarikinde sorun yaşandığı, 240'tan fazla kişinin akıbetinin bilinmediği belirtildi.

SDF personelinin sayısı artırıldı

Arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye sevk edilen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personel sayısının 4 bin 600'e yükseltildiği bildirildi.

SDF'ye ait helikopterlerin ihtiyaç malzemelerinin tedariki için kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Japonya'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 92'ye yükseldi - Son Dakika


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