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Japonya'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 126'ya yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 126'ya yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaletinde ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi. Eyalet yetkilileri, 200'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Toprak kayması sonucu en az 10 kişi şehirde mahsur kaldı. Tahliye merkezlerinde 31 bin kişi barınıyor. Yardım malzemelerinin ulaştırılmasında güçlük çekiliyor. Yağmur ve kar yağışı bekleniyor, toprak kaymaları riski artıyor.

Japonya\'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 126\'ya yükseldi
06.01.2024 - 20:11,
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Japonya'nın batısındaki İşikava eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi.

NHK'nin haberine göre eyalet yetkilileri, bölgedeki depremlerde 126 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Anamizu şehrinde meydana gelen toprak kayması sonucu en az 10 kişinin şehirde, 170'ten fazla kişinin de eyaletin çeşitli bölgelerinde mahsur kaldığı bildirildi.

Eyaletteki tahliye merkezlerinin halihazırda 31 bin kişiyi barındırdığı belirtildi.

Yaklaşık 66 bin hanenin susuz kaldığını ve binlerce meskende de elektriğin olmadığını ifade eden yetkililer, yolların hasar görmesi ve sık sık kapanması nedeniyle depremden etkilenen bölgelere yardım malzemelerinin ulaştırılmasında güçlük çekildiğini kaydetti.

Yetkililer ayrıca, Hokuriku bölgesi ve Niigata eyaletinde yağmur ve kar yağışı beklendiğini, bunun da depremden etkilenen bölgelerde daha fazla toprak kaymasını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Japonya Meteoroloji Ajansı 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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