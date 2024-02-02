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Japonya'da ölen kişi, 1970'lerde bombalı eylemler düzenleyen radikal bir grubun üyesi olduğunu itiraf etti - Son Dakika
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Japonya'da ölen kişi, 1970'lerde bombalı eylemler düzenleyen radikal bir grubun üyesi olduğunu itiraf etti

Japonya\'da ölen kişi, 1970\'lerde bombalı eylemler düzenleyen radikal bir grubun üyesi olduğunu itiraf etti

Japonya'da ölen bir kişinin, 1970'lerde ülkede bombalı eylemler düzenleyen radikal bir grubun üyesi olduğunu ölmeden hemen önce polise itiraf ettiği bildirildi. Şüpheli, mide kanseri hastası olduğunu ve ölmesi halinde gerçek adı yerine takma adıyla kayıtlara geçmek istediğini söyledi. Polis güçleri, şüpheliye ait olduğuna inanılan evde arama yaptı ve yakınları üzerinde yapılan DNA testinde tutarsızlık bulunmadığı saptandı.

02.02.2024 19:28
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Japonya'da ölen bir kişinin, 1970'lerde ülkede bombalı eylemler düzenleyen radikal bir grubun üyesi olduğunu ölmeden hemen önce polise itiraf ettiği bildirildi.

???????Kyodo ajansının haberine göre emniyet güçleri, aldıkları ihbar üzerine geçen hafta Tokyo'daki bir hastanede tedavi gören 70 yaşında bir şüpheliyi sorguladı.

Sorgusunda, mide kanseri hastası olduğunu bildiren kişi, ölmesi halinde, takma adı yerine gerçek adı "Kirişima Satoşi" olarak kayıtlara geçmek istediğini söyledi.

Şüpheli "Kirişima Satoşi", polis sorgusunda, 1970'lerde Japon firmalara karşı bombalı eylemler düzenleyen radikal bir grubun üyesi olmaktan arandığını itiraf etti.

Ulusal Polis Ajansı : "Şüpheli olduğuna inanıyoruz"

İtirafından 4 gün sonra "Kirişima Satoşi" bu hafta başında hastanede yaşamını yitirdi.

Polis güçleri, Tokyo'nun batısındaki Kanagawa eyaletinin Fujisawa bölgesinde şüpheliye ait olduğuna inanılan evde arama yaptı.

Şüphelinin yakınları üzerinde yapılan DNA testinde, taraflar arasında "akrabalık açısından tutarsızlık bulunmadığının" saptandığı aktarıldı.

Ulusal Polis Ajansı Sözcüsü Tsuyuki Yasuhiro, açıklamasında, "Kirişima Satoşi olduğunu iddia ettikten sonra hastanede ölen adamın şüpheli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Japonya basınına yansıyan haberlerde, şüphelinin geçmişi ve üyesi olduğu radikal "Doğu Asya Japonya Karşıtı Silahlı Cephe" (EAAJAF) grubuna yönelik bilgiler paylaşıldı.

Buna göre 1954'te doğan Kirişima, Tokyo'daki üniversite öğrenciliği döneminde, 1970'lerde büyük Japon şirketlerine karşı bombalı eylemler düzenleyen radikal EAAJAF'ye katıldı.

Radikal grup, 1975 yılında 8 kişinin öldüğü ve 160'tan fazla kişinin yaralandığı, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) binasına düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu tutulmuştu.

Kirişima'nın, EAAJAF'ye ait bazı bombalı eylemlere dahil olduğu ve Nisan 1975'te Tokyo'nun Ginza bölgesindeki bir binaya el yapımı saatli bomba yerleştirmekten arandığı aktarıldı.

40 yılı aşkın süredir "Uçida Hiroşi"

EAAJAF grubunun önemli liderlerinden olmadığına inanılan Kirişima'nın, ülke içinde halen yakalanamayan grup üyelerinden biri olduğundan şüpheleniliyor.

Devlet televizyonu NHK, kaçak yaşadığı dönemde Kirişima'nın mobil telefon ve sigorta kartı taşımadığını, maaşını nakit ödemeyle teslim aldığını aktardı.

Emniyet güçleri, hafta içinde Fujisawa'da bir inşaat firmasına düzenlediği baskında, Kirişima'nın 40 yılı aşkın süredir bu firmada "Uçida Hiroşi" ismiyle çalıştığını saptadı.

Japonya genelinde emniyet güçlerinin "aranıyor" statüsüyle yayımladığı fotoğrafında Kirişima'nın uzun saçlı olduğu, güneş gözlüğü taktığı ve gülümsediği görülüyor.

Kaynak: AA

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