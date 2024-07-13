Japonya'da Reklam Ajansı Tokyo 2020 Olimpiyatları İhalesinde Fesat Karıştırdığı İçin Cezalandırıldı - Son Dakika
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Japonya'da Reklam Ajansı Tokyo 2020 Olimpiyatları İhalesinde Fesat Karıştırdığı İçin Cezalandırıldı

Japonya'da bulunan Hakuhodo reklam ajansı, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ihaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle 1,2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Ajansın eski başkanı ise 1,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme kararıyla ajansın, eski bir yöneticinin yönlendirmesiyle ihale yolsuzluklarına teşebbüs ettiği belirtildi. Bu olay, Olimpiyatların düzenlenmesi için yapılan test etkinliklerinin ihalelerine fesat karıştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

13.07.2024 08:03
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Japonya'da "Hakuhodo" reklam ajansı, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ihaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle 200 milyon yen (1,2 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Tokyo Bölge Mahkemesinde 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'yla bağlantılı ihalelere fesat karıştırmakla suçlanan "Hakuhodo DY Sports Marketing" davası görüldü.

Mahkeme kararı doğrultusunda, Tokyo merkezli reklam ajansı, 200 milyon yen para cezasına çarptırıldı, "Hakuhodo" eski Başkanı Yokomizo Keniçiro ise 1,5 yıl hapse mahkum edildi.

Hakim Heyeti Başkanı Yasunaga Kenji, ajansın, Olimpiyat Organizasyon Komitesi eski Yöneticisi Mori Yasuo'nun "yönlendirmesiyle ihale yolsuzluklarına teşebbüs ettiğini" bildirdi.

Karar sonrası Hakuhodo firmasının açıklamasında, "İlgili kişilere endişe oluşturduğumuz için üzgünüz. Kararı inceleyeceğiz ve cevabımızı değerlendireceğiz." ifadesi kullanıldı.

Olimpiyatlarda "olası sorunları saptamak" için düzenlenen "test etkinlikleri" ihalelerine fesat karıştırdığı gerekçesiyle Ajans aleyhindeki iddianame küresel etkinliği gölgede bırakmıştı.

Kovid-19 nedeniyle bir yıl ertelemeli 2021 yaz döneminde düzenlenen Tokyo Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları'nda, Japonya'dan ve diğer ülkelerden 15 binden fazla sporcu yarışmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da Reklam Ajansı Tokyo 2020 Olimpiyatları İhalesinde Fesat Karıştırdığı İçin Cezalandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Reklam Ajansı Tokyo 2020 Olimpiyatları İhalesinde Fesat Karıştırdığı İçin Cezalandırıldı - Son Dakika
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