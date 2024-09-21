Japonya'da Sel ve Toprak Kaymaları: 3 Kayıp - Son Dakika
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Japonya'da Sel ve Toprak Kaymaları: 3 Kayıp

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Ishikawa'da şiddetli yağışlar sonucu 3 kişi kayboldu, arama çalışmaları devam ediyor.

21.09.2024 14:09
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- Japonya'da sel ve toprak kaymaları: 3 kişi kayıp

TOKYO - Japonya'nın Ishikawa eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların sel ve toprak kaymalarına yol açması sonucu 3 kişi kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

Japonya'nın Ishikawa eyaletini 1 Ocak'ta 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez şiddetli yağışlar vurdu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar, birçok bölgede sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Eyalet genelinde 11 nehirde taşkın meydana gelirken, Wajima şehrinde 2, Noto kasabasında 1 kişinin selde kaybolduğu bildirildi. Wajima şehrinde 3 bin 100, Suzu şehrinde bin 200 ve Noto kasabasında 960 olmak üzere 5 bin 260 hanede elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı. Wajima'da ve komşu Suzu'da rekor seviyede yağış kaydedildi.

Ishikawa Valisi Hiroshi Hase, 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki birçok yapının tehlikelere karşı hala savunmasız olduğunu belirterek halka afet riskine karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı.

"Hükümet yerel yönetimlerle iş birliğini sürdürecek"

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise hükümet birimlerine riskli bölgelerde yaşayan sakinlerin tahliyesi konusunda yerel yönetimlerle iş birliği yapma talimatı verdi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, bölgedeki arama çalışmalarının polis, itfaiye ve Öz Savunma Kuvvetleri tarafından sürdürüldüğünü belirterek, "Hükümet, hasar tespiti ve afet müdahalesi konusunda yerel yönetimlerle yakın iş birliğini sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Yarına kadar etkili olacak

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), şiddetli yağışların yarına kadar etkisini sürdüreceği konusunda uyarıda bulunurken, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Japonya\'da Sel ve Toprak Kaymaları: 3 Kayıp
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Japonya'da Sel ve Toprak Kaymaları: 3 Kayıp - Son Dakika

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