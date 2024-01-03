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Japonya'da Şiddetli Deprem Sonrası Acil Durum Sığınağına İnsan Akını - Son Dakika
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Japonya'da Şiddetli Deprem Sonrası Acil Durum Sığınağına İnsan Akını

Japonya'nın İshikawa eyaletinde meydana gelen şiddetli deprem sonrası bir ilkokul acil durum sığınağına dönüştürüldü. Sığınağa yaklaşık 230 kişi sığınırken, su ve yiyecek sıkıntısı yaşandığı belirtildi. Depremde evleri hasar gören ve geri dönemeyen insanlar da sığınağa akın etti. Noto bölgesinde ise su kesintisi yaşanıyor ve kurtarma operasyonları için 1.000 Öz Savunma Kuvvetleri görevlisi bölgeye intikal etti.

Japonya\'da Şiddetli Deprem Sonrası Acil Durum Sığınağına İnsan Akını
03.01.2024 - 11:57,
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Dosya Boyutu: 110.41MB

ÇEKİM TARİHİ: 2 Ocak 2024

TARİH: 3 Ocak 2024

1. ANONS (İngilizce): ZHANG XİAOYU, Xinhua muhabiri

ANONS (İngilizce): ZHANG XİAOYU, Xinhua muhabiri:

"Ben, Xinhua muhabiri Zhang Xiaoyu. Şu anda Japonya'nın İshikawa eyaletinden bildiriyorum. Burası bir acil durum sığınağı. Gördüğünüz gibi, bölgeyi vuran şiddetli depremlerden sonra pek çok insan buraya sığınmış durumda. Burası eskiden bir ilkokuldu, şimdi ise acil durum sığınağına dönüştürüldü. Buradaki bazı insanlarla konuştuk. Şu anda burada yaklaşık 230 kişinin kaldığını, su ve yiyecek sıkıntısı olduğunu söylediler."

"Depremden sonra tsunami olur diye korktuk. Bu yüzden okulun çatısına sığınmaya çalıştık ama neyse ki tsunami olmadı. Biz de dinlenmek için sınıflara indik. Sanırım şu anda en büyük sorun gıda sıkıntısı. Su tedariki de kesildi. Gördüğünüz üzere bu şekilde su taşımak zorunda kalıyoruz."

"Deprem ciddi hasar yarattı. Evimizin duvarları yıkıldı, kapılar yamuldu. Tüm mutfak darmadağın oldu. Çay fincanları dökülüp yerlere saçıldı. Artçı sarsıntılar birbiri ardına geldi. Bu, daha önce hiç yaşamadığım türden bir depremdi. En çok endişelendiğim şey ise kendi evime hiç dönemeyecek olmak. Şu anda eve dönemem çünkü çok kötü durumda. Acil durum sığınağına her geçen gün daha fazla insan geliyor. Diğerlerinin de benimkine benzer bir durumla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum."

Yerel basında yer alan haberlere göre, depremin vurduğu Noto bölgesinde toplam 16 kent ve kasabada su kesintisi yaşanıyor. Yaklaşık 1.000 Öz Savunma Kuvvetleri görevlisi kurtarma operasyonları yürütmek üzere afet bölgesine intikal etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İshikawa'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Japonya'da Şiddetli Deprem Sonrası Acil Durum Sığınağına İnsan Akını - Son Dakika
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