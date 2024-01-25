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Japonya'da Kuzey ve Batı Kıyılarında Yoğun Kar Yağışı Uyarısı - Son Dakika
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Japonya'da Kuzey ve Batı Kıyılarında Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin kuzey ve batı kıyısındaki eyaletlere yönelik yoğun kar yağışı uyarıları yaptı. Hokkaido, Kinki ve Hokuriku bölgelerinde kar kalınlığının artacağı belirtilen uyarıda, yollarda buzlanma ve olası çığlara karşı gerekli önlemlerin alınması istendi. Kar küreme faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Kuzey ve batı kıyılarında yoğun kar yağışının hafta sonuna kadar sürebileceği aktarıldı.

Japonya\'da Kuzey ve Batı Kıyılarında Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
25.01.2024 - 07:46,
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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin kuzey ve batı kıyısındaki eyaletlere yönelik yoğun kar yağışı uyarıları yaptı.

Japonya, kuzeyinden batı kıyılarına doğru, mevsim normallerinin üzerinde soğuk hava dalgasının etkisine girdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) açıklamasında, Japon Denizi kıyısındaki eyaletlere yönelik yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Hokkaido, Kinki ve Hokuriku bölgelerinde kar kalınlığının artacağı belirtilen uyarıda, yollarda buzlanma ve olası çığlara karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Gifu bölgesindeki Meishin Otoyolu'nda yaklaşık 6 kilometrelik trafik sıkışıklığı yaşandığı ve bu durumun 7 saati aşkın süredir devam ettiği kaydedildi.

Kar küreme faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Kuzey ve batı kıyılarında yoğun kar yağışının hafta sonuna kadar sürebileceği aktarıldı.

Kaynak: AA
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