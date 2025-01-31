Japonya'dan BMGK Reformu Vurgusu

Güncel

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformunun gerçekleştirilmesi yönünde "somut ilerleme" kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, Japonya ziyareti kapsamında Bakan İvaya ile görüştü.

Görüşmede BMGK reformlarının ele alındığının belirtildiği açıklamada, İvaya'nın, bu reformların gerçekleştirilmesi yönünde "somut ilerleme" kaydedilmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada ikilinin ayrıca "nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin" yanı sıra, Gazze ve Ukrayna konularını da görüştüğü bilgisi paylaşıldı.